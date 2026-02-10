Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Mesut Özarslan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’ye geçeceği yönündeki iddialar siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Şamil Tayyar’dan “şimdilik” vurgusu

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş sürecinin şu aşamada askıya alındığını duyurdu. Tayyar’ın ifadeleri, iddiaların kesinlik kazanmadığını ortaya koydu.

“Siyasi karantina” ifadesi dikkat çekti

Tayyar paylaşımında, parti içinden bir isme atıfta bulunarak Özarslan’ın “siyasi karantinaya alındığını” belirtti. Bu ifadeyle, sürecin aceleye getirilmeyeceği ve çok yönlü bir değerlendirme yapılacağı mesajı verildi.

İddialar ve soruşturma süreci yakından izlenecek

Açıklamada, Özarslan hakkında gündeme gelen iddiaların ve varsa savcılık sürecinin dikkatle takip edileceği vurgulandı. Ayrıca AK Parti teşkilatlarıyla istişare yapılacağı, tüm değerlendirmelerin ardından nihai kararın verileceği ifade edildi. Olumlu bir tablo oluşması halinde ancak o zaman parti değişikliğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

“Doğru ve temkinli bir yaklaşım”

Şamil Tayyar, sürecin bu şekilde ilerlemesini “doğru bir tavır” olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı’nın konuya gösterdiği hassasiyetin de önemli olduğuna dikkat çekti. Tayyar, açıklamasını “Hayırlara vesile olur” temennisiyle tamamladı.