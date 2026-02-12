Buca Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat işlemlerinde "rüşvet çarkı" kurulduğu iddiasıyla başlatılan operasyonda sular durulmuyor. Adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Polis 7 Kişiyi Yeniden Gözaltına Aldı

Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7’si tutuklanmış, aralarında iş dünyasından isimlerin de bulunduğu diğer sanıklar ise adli kontrol, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararlarına itiraz ederek dosyanın bir üst mahkemeye taşınmasını sağladı.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak savcının talebini yerinde buldu. Karar doğrultusunda, serbest kalan 7 kişi hakkında ivedilikle yakalama kararı çıkarıldı. Karardan sonra harekete geçen polisi, gözaltı kararı verilen 7 ismi gözaltına aldı