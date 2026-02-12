Son Mühür/Merve Turan- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinin ardından İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah trafiğinde aksamalar

İşe, okula ve sağlık kuruluşlarına gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, yağış nedeniyle güçlük yaşadı. Özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı noktalarda trafik akışında yavaşlamalar meydana geldi. Kent içi ulaşımda yoğunluk artarken, toplu taşıma seferlerinde de gecikmeler gözlendi.

İlçelerde su birikintileri oluştu

Sağanak yağışın etkili olduğu Gaziemir, Buca ve Bayraklı başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde yaya ve araç geçişlerinde aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içerisinde yer yer etkisini sürdürebileceğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.