Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekelerin önemli bir kısmı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlandı.

Fezlekeler Meclis’e sunuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlanan fezlekeler TBMM gündemine taşındı.

11 fezlekenin 4’ü Özel hakkında

TBMM’ye ulaşan 11 fezlekenin dağılımı dikkat çekti. Dosyaların 4’ü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, 2’si CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’a, 2’si TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a ait. Diğer fezlekeler ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban için düzenlendi.

Karma Komisyon’a havale edildi

TBMM Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti. Komisyon, dosyaları inceleyerek Meclis gündemine taşınıp taşınmayacağına karar verecek.

CHP’den fezleke talebi

CHP Grubu, Karma Komisyon’a başvurarak Genel Başkan Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekelerin kendilerine verilmesini talep etti. Parti kurmayları, fezlekeleri inceledikten sonra hukuki ve siyasi süreç hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

Siyasi tartışmaların fitilini ateşledi

TBMM’ye sunulan fezlekeler, muhalefet partileri ve iktidar cephesi arasında yeni bir tartışma başlattı. Özellikle Özgür Özel’e yöneltilen 4 fezleke, CHP’nin gündeminde ön sıralara taşınırken, dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasının önümüzdeki günlerde Meclis çalışmalarına damga vurması bekleniyor.