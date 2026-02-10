Son Mühür- Gündemar'ın ''Türkiye Gündemi Ocak 2026'' araştırmasında ''BU Pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?'' sorusu mercek altına alındı.

21-24 Ocak tarihleri arasında 2 bin 255 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada CHP ve AK Parti'nin dışında İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin Aralık ayına göre oy kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

CHP'den AK Parti'ye fark...



CHP'nin yüzde 0.97'lik oy kaybına rağmen yüzde 33.33'le zirvede yer aldığı araştırmada iktidardaki AK Parti yüzde 1.16'lık oy kaybına rağmen yüzde 28.56 oyuyla ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Yüzde 0.14'lük oy artışı olduğu görülen DEM Parti'nin yüzde 9.38'le üçüncü sırada yer aldığı araştırmada milliyetçi oyları hedef alan dört parti arasındaki rekabet gözler önüne serildi.

Milliyetçi oylar baraj altı...



Araştırmada Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin yüzde yüzde 5.95, Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti'nin yüzde 5.82, Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin yüzde 5.35, Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'nin yüzde 4.54 oy oranı olduğu görüldü.

Araştırmada, CHP, AK Parti ve DEM Parti dışında hiçbir partinin yüzde 7'lik ülke barajını tek başına aşamadığı detayı dikkat çekti.