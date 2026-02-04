Son Mühür- Yeniden Refah Partisi'nin Aile ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cengiz Zor,

''Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde, “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” için teşkilatlarımızla beraber milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sorunları biliyoruz, çözümleri de biliyoruz.'' mesajı verdi.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Atasever Yüzer'e konuşan Zor,

''Allah’ın izni, teşkilatlarımızın çalışması ve milletimizin teveccüh ile iktidara geleceğiz. Toplumun her kesimini kucaklayan, ayrıştırmadan birleştiren, liyakate öncelik veren, ahlaklı, ilkeli, adil paylaşım ve bölüşüm, yönetimde adalet, insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesi, tarihi ve doğal çevrenin korunması, huzur ve barışın, hürriyetlerin, adaletin ve refahın sağlanmasını amaçlayan siyaset anlayışıyla halkımızı buluşturacağız.'' diyerek, Yeniden Refah Partisi'nin çözüm önerilerini sıraladı.



İlk planda emeklilerin derdi...

''Hükümetlerin sosyal politikalarında emeklileri için ön gördüğü yaşam standartları, emeklisine verdiği değeri gösterir.'' diyen Cengiz Zor,

''Ülkemizdeki emeklilerimize bakacak olursak, tablonun hiç iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ne yazık ki emeklilerimiz bugün 20 bin liraya, asgari ücretli 28 bin 75 liraya mahkûm edilmiştir.

Bu rakamlar, açlık sınırının 33 bin lira, yoksulluk sınırının 100 bin liranın üzerinde olduğu ülkemizde acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır'' hatırlatmasında bulundu.

''Peki neden böyle? Türkiye fakir bir ülke olduğu için mi?'' diye soran Cengiz Zor,

''Biz bu soruya hayır diyoruz! Cevaben Türkiye’nin zenginlikleri adil paylaşılmadığı için böyle bir sonuçla karşı karşıyayız.

Biz bunu şuradan biliyoruz Erbakan Hocamızın Başbakanlığı döneminde, hiçbir zam yapılmamasına, ek vergiler konulmamasına, dışardan borç alınmamasına rağmen faiz düşmüş, enflasyon düşmüş, bütçe açığı azalmış, hatta denk bütçe yapılmıştır.

Bunun neticesinde işçiye, köylüye, memura emekliye bugüne kadar görülmemiş zamlar yapılmıştır.

Emeklilere yüzde 300 zam yapılmıştır. Emeklilerimiz, Millî Görüş bugün iktidar olsa 20 bin lira yerine, 60 bin lira maaş alacaklardı.

Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın ifade ettiği gibi en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmeli ve asgari ücrette bugün itibari ile 60 bin lira dolaylarında olmalıdır. Bu maaş ne kira ne elektrik ne su ne doğalgaz faturasına ne mutfak masraflarına yeter! Sayın Genel Başkanımızın söylediği şu söz son derece yerinde ve güçlü bir açıklama olmuştur. “Emekliler adeta sefalete terk edilmiştir.”



Necmettin Erbakan yüzde 300 zam yapmıştı...



Oysa tarih ortadadır; 54. Hükümet döneminde, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, emeklilere %300 zam yaparak harçlık düzeyindeki ödemeleri gerçek bir maaşa dönüştürmüştür. Bugün de aynı anlayışla, faize, israfa aktarılan kaynaklar emekliye ayrılsa, en düşük emekli maaşı rahatlıkla 60 bin lira seviyesine çıkarılabilir.

Bizler emekliliği, evimizde, çocuklarımızla, ailemizle huzur içinde geçireceğimiz bir dönem olarak hayal ettik. Ne yazık ki bugün emeklilik bir hayal, emekli maaşı ise komik bir harçlık haline getirilmiştir. İktidara geldiğimizde emeklilerimize yüzde 300 zamla işe başlayacağımız müjdesini şimdiden vermek istiyoruz'' dedi.



Türkiye'nin üçüncü partisiyiz...



''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, yüzde 1 oy alan siyasi partilerin dahi kritik bir önem kazandığı bir döneme girilmiştir. Bu tablo içinde Yeniden Refah Partisi, gerek son seçimlerde aldığı oy oranı gerekse aktif üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3. büyük siyasi partisi konumundadır, bu bir gerçektir.'' diyen Cengiz Zor,

''Sayın Genel Başkanımız, ilkelerimizle örtüşen bütün siyasi partilerle ittifak kapısını açık tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sürecinde ise, Millî Görüş politikalarını içeren 30 maddelik bir mutabakat metni üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu sistemde ittifak şart...



Bu mutabakat doğrultusunda Yeniden Refah Partisi, kendi kurumsal kimliğini koruyarak seçime girmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan’ı desteklemiştir. Kendi logomuzla girdiğimiz seçimlerde Yeniden Refah Partimiz 5 milletvekili ile mecliste temsil edilmiştir. Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 50+1 gerçeğini önümüze koyduğundan dolayı bir ittifak içerisinde olunması kaçınılmaz hal almıştır.

Sosyal tabanları aynı olan siyasi partilerin bir araya gelmesi kanaatimizce olumlu bir hava oluşturacaktır. Yeniden Refah Partisi’nin sosyal tabanına en yakın partiler muhafazakâr ve milliyetçi partilerdir.



Milli Görüş çatısı altında...



Bugün gelinen noktada Saadet Partisi ile siyasi çizgimiz büyük ölçüde örtüşmektedir, diğer sağ partilerle de bir araya gelme ihtimali yüksektir.

Bu nedenle Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin birleşmesi, tek bir parti olması ve etrafında diğer sağ partilerinde yer alması güçlü bir alternatif ortaya çıkaracaktır. Millî Görüş çatısı altında üçüncü bir ittifakın kurulması mümkündür.

Yeniden Refah Partisi’nin kapısı adalete, ahlaka, milli ve manevi değerlere inanan her siyasi partiye açıktır. Biz ayrıştıran değil, ilkeler etrafında birleştiren bir siyaset anlayışını savunuyoruz'' hatırlatmasında bulundu.



Etik yasası şart...



''Siyasete mutlaka bir Etik Kanunu getirilmelidir. Aksi halde milletvekillerinin ve belediye başkalarının siyasi partilere geçişleri halk nazarında, siyasetçinin değerini düşürmekte ve siyaset kurumunu da yaralamaktadır. Bugün yaşanan tablo bunun en açık göstergesidir. İşte bu nedenle, bizim iktidarımızda Siyasi Etik Kanunu çıkarılması bir tercih değil, zaruret olacaktır'' diyen Cengiz Zor,

''Herhangi bir siyasi partinin kurumsal çatısı altında, teşkilatlarının yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden verdiği emeklerle kazanılan belediye başkanlıklarını ve milletvekilliklerini, sebep ne olursa olsun seçimi kazandıkları partilerini terk ediliyorlarsa, bunun adı siyaset değildir. Bu insanlar siyasi tüccarlardır, davasından dönmüşlerdir ve açıkça siyaseti kirletmektedirler.



Kendine güvenen bağımsız aday olsun...



Unutulmamalıdır ki, bir kişi o makama kendi şahsi oyuyla değil, seçildiği partinin seçmenlerinin oylarıyla gelmiştir. Burada kul hakkı vardır. Teşkilatın emeği, seçmenin iradesi, milletin umudu gasp edilmektedir. Kendine güvenen bağımsız aday olsun!

Bir seçilmiş, partisinden istifa ediyorsa makamından da istifa etmelidir. Aksi durum, siyasi ahlaka da vicdana da demokrasiye de aykırıdır.

Siyaseti temizlemenin yolu bellidir, Etik Kanun şarttır. Aksi halde bu düzen, siyaseti dava adamlarının değil, menfaat peşinde koşanların oyuncağı haline getirmeye devam edecektir.

Şahsımca teklifim; Seçilen kişinin gerek milletvekilliği gerek belediye başkanlığı süresince partisinden istifa ederek, başka bir partiye geçmesi, çıkarılacak etik yasa ile engellenmelidir. Belediye başkanı illa istifa edecekse, yerine seçimle gelen belediye meclis üyelerinden en çok oyu alan başkan olmalıdır'' diye konuştu.