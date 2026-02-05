Son Mühür- Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından gerçekleştirilen "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırması, seçmenler arasındaki güçlü siyasi karşıtlığı gün yüzüne çıkardı. Ankette, katılımcılara siyasi partilere yönelik en olumsuz tutumları soruldu ve sonuçlar dikkat çekti.

DEM Parti ve AK Parti ilk sıralarda

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 33,3’ü DEM Parti’ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti. Bunu yüzde 31,4 ile AK Parti izledi. CHP’ye oy vermeyeceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak kaydedildi.

Diğer partilere mesafe

MHP, seçmenlerin yüzde 6,5’i tarafından "asla oy vermem" denilerek dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,2 oranlarında olumsuz yanıt aldı.

Kutuplaşma sürerken

Ank-Ar araştırması, sadece partilerin kendi seçmen tercihlerini değil, farklı partilere oy veren seçmenlerin birbirlerine karşı tutumunu da ortaya koydu. Özellikle büyük partilerde yüksek "asla oy vermem" oranları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın hala güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi.