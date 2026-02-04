Son Mühür- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Atasever Yüzer'e yeni dönemle ilgili yol haritalarını anlattı.

''Yeniden Refah Partisi’nin sosyal tabanına en yakın partiler muhafazakâr ve milliyetçi partilerdir'' vurgusunda bulunan Zor,

''Bugün gelinen noktada Saadet Partisi ile siyasi çizgimiz büyük ölçüde örtüşmektedir, diğer sağ partilerle de bir araya gelme ihtimali yüksektir. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin birleşmesi, tek bir parti olması ve etrafında diğer sağ partilerinde yer alması güçlü bir alternatif ortaya çıkaracaktır. Millî Görüş çatısı altında üçüncü bir ittifakın kurulması mümkündür.



Yeniden Refah Partisi’nin kapısı adalete, ahlaka, milli ve manevi değerlere inanan her siyasi partiye açıktır. Biz ayrıştıran değil, ilkeler etrafında birleştiren bir siyaset anlayışını savunuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.



Saadet'le Yeniden Refah birleşiyor mu?



Cengiz Zor'un ipuçlarını verdiği Saadet-Yeniden Refah Partisi birliğine yönelik olarak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan arasındaki görüşmelerde birleşmeye yönelik ciddi mesafe alındığı öğrenildi.



Necmettin Erbakan'ın liderliğinde Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin temellerini attığı Milli Görüş'ün günümüzdeki temsilcisi olarak görülen YRP ve SP'nin, birleşme konusunda adım atmaya çok yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde tep parti çatısı altında buluşmanın planlandığı belirtiliyor.

Anahtar Partisi'ne sıcak mesaj...



İki partinin birleşme çabasının meyve vermesi halinde Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğindeki Anahtar Parti'nin de içinde bulunacağı bir ittifak görüşmelerine başlanması bekleniyor.



CHP'yle ittifak olasılığı masada mı?



CHP lideri Özgür Özel'i geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ağırlayan Fatih Erbakan, görülme sonrası erken seçim çağrısında bulunmuştu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Altılı Masa'nın dışında kalan ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi bu kez CHP'ye çok daha yakın bir mesafede duruyor.

Yeniden Refah Partisi kulislerinden yansıyan bilgilere göre yapılacak seçimde CHP ve YRP arasından seçime yönelik bir ittifak olması hiç de uzak bir ihtimal değil.



Fatih Erbakan ve Özgür Özel'in konuşmasının ardından seçime yönelik ittifak ihtimalinin çok güçlendiğine işaret edilirken, parti içinde YRP-CHP ittifakı ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor.

Parlamenter sisteme dönüş...



Fatih Erbakan'ın olası cumhurbaşkanı adaylığının devam ettiğine dikkat çeken YRP kurmayları, CHP'yle yapılacak bir seçim ittifakına göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayına, Fatih Erbakan'ın başbakanlığına yol açacak parlamenter rejime dönüş şartıyla destek verileceğine dikkat çekiyor.