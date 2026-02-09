AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hem siyasi transfer iddialarına hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi.

“Yetkili kurullarda değerlendirilmiş bir konu yok”

CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılıp katılmayacağı yönündeki soruları yanıtlayan Ömer Çelik, parti içinde bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını vurguladı.

Çelik, “Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız tarafından değerlendirilmiş bir konu söz konusu değil. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili herhangi bir gündem ya da karar yok” dedi.

Özgür Özel’e sert sözler

Açıklamasında Özgür Özel’in kullandığı ifadeleri de eleştiren Çelik, CHP liderinin söylemlerinin siyasi nezaket sınırlarını aştığını savundu.

Çelik, “CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadeler, Türk siyasi hayatında eşi benzeri zor görülecek bir skandaldır. Kürsüye çıktıklarında demokrasi ve siyasi diyalogdan söz ediyorlar ancak bu mesajlarda ne seviye var ne de sorumluluk. Bu ifadeleri konuşmak bile utanç verici” şeklinde konuştu.

AK Parti cephesinden net mesaj

AK Parti Sözcüsü’nün açıklamaları, son günlerde siyasette tartışma yaratan parti değişikliği iddialarına net bir yanıt olarak değerlendirilirken, iktidar cephesinin bu konuda temkinli bir tutum izlediği mesajı verildi.