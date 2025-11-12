İYİ Parti'den istifa eden Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı'na getirilmişti. Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine gelen Bezircilioğlu, yeni yönetim kurulunu netleştirdi.

İşte, Sinan Bezircilioğlu'nun yönetim kurulu:

- İl Başkanı (Sinan Bezircilioğlu)

- İl Sekreteri (Ali Armağan Kılıç)

- İl Teşkilat Başkanı (Mikail Ülger)

- İl Siyasi İşler Başkanı (Tuncer Kılıç)

- İl Muhasibi (Yıldız Aktaş)

- İl Dış Politikalar Başkanı (Berk Özbek)

- İl Toplumsal Politikalar Başkanı (Erdinç Çobanoğlu)

- İl Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı (Murat Koçyiğit)

- İl Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı (Kemal Demir)

- İl Ekonomi Politikaları Başkanı (Erşen Birgüvi)

- İl Mali Politikalar Başkanı (Erkan Baransel)

- İl Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı (Cüneyt Eke)

- İl Kadın, Çocuk ve Aile Politikaları Başkanı (Ahsen Kol)

- İl Sağlık Politikaları Başkanı (Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy)

- İl Eğitim Politikaları Başkanı (Cevahir Damar)

- İl Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanı (Tan Karakoç)

- İl Mahalli İdareler Politikaları Başkanı (Ayhan Öncü)

- İl Milli ve İç Güvenlik Politikaları Başkanı (Erol Gazi Hisoğlu)

- İl İletişim ve Tanıtım Başkanı (Sedat Batu)

- İl Tarım ve Gıda Politikaları Başkanı (Murat Hocalar)

- İl Özel Çalışmalar Başkanı (Arman Mumcu)

- AR-GE ve Strateji Başkanı (Üzeyir Akova)

- İl Basın ve İletişim Başkanı (Sedat Üzen)

- İl Hukuk İşleri Başkanı (Hamiyet Aydın)

- İl İş Dünyası ile İlişkiler Başkanı (Mustafa Sucuoğlu)

- İl Bürokrasi İle ilişkiler Başkanı (Mehmet Demir)

- İl Kurumsal İlişkiler Başkanı (M. Asil Ceylan)

- İl Çalışma Hayatı ge Emekli Politikaları Başkanı (Mithat Dek)

- İl Kültür ve Sanat Başkanı (S. Denizay Çakrak)

- İl Türk Dünyası Başkanı (Yaşar İpek)

- İl Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı (Merih Çalayoğlu)

- İl Göç Politikaları Başkanı (Kutlutuğ Kocagöz)

- İl Turizm Politikaları Başkanı (Anıl Sencer)

- Kent ve Yaşam Politikaları Başkanı (Selma Kıcık)

- İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı (Emre Ulusoy)

- İl Sosyal Politikalar Başkanı (Alphan Çelikel)

- İl Spor Politikalar Başkanı (Hakan Gürsu)

- İl Üyelik İşleri Başkanı (Arif Alançay)

- İl Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı (Bülent Yolcu)

