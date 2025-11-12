İYİ Parti'den istifa eden Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı'na getirilmişti. Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine gelen Bezircilioğlu, yeni yönetim kurulunu netleştirdi.
İşte, Sinan Bezircilioğlu'nun yönetim kurulu:
- İl Başkanı (Sinan Bezircilioğlu)
- İl Sekreteri (Ali Armağan Kılıç)
- İl Teşkilat Başkanı (Mikail Ülger)
- İl Siyasi İşler Başkanı (Tuncer Kılıç)
- İl Muhasibi (Yıldız Aktaş)
- İl Dış Politikalar Başkanı (Berk Özbek)
- İl Toplumsal Politikalar Başkanı (Erdinç Çobanoğlu)
- İl Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı (Murat Koçyiğit)
- İl Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı (Kemal Demir)
- İl Ekonomi Politikaları Başkanı (Erşen Birgüvi)
- İl Mali Politikalar Başkanı (Erkan Baransel)
- İl Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı (Cüneyt Eke)
- İl Kadın, Çocuk ve Aile Politikaları Başkanı (Ahsen Kol)
- İl Sağlık Politikaları Başkanı (Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy)
- İl Eğitim Politikaları Başkanı (Cevahir Damar)
- İl Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanı (Tan Karakoç)
- İl Mahalli İdareler Politikaları Başkanı (Ayhan Öncü)
- İl Milli ve İç Güvenlik Politikaları Başkanı (Erol Gazi Hisoğlu)
- İl İletişim ve Tanıtım Başkanı (Sedat Batu)
- İl Tarım ve Gıda Politikaları Başkanı (Murat Hocalar)
- İl Özel Çalışmalar Başkanı (Arman Mumcu)
- AR-GE ve Strateji Başkanı (Üzeyir Akova)
- İl Basın ve İletişim Başkanı (Sedat Üzen)
- İl Hukuk İşleri Başkanı (Hamiyet Aydın)
- İl İş Dünyası ile İlişkiler Başkanı (Mustafa Sucuoğlu)
- İl Bürokrasi İle ilişkiler Başkanı (Mehmet Demir)
- İl Kurumsal İlişkiler Başkanı (M. Asil Ceylan)
- İl Çalışma Hayatı ge Emekli Politikaları Başkanı (Mithat Dek)
- İl Kültür ve Sanat Başkanı (S. Denizay Çakrak)
- İl Türk Dünyası Başkanı (Yaşar İpek)
- İl Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı (Merih Çalayoğlu)
- İl Göç Politikaları Başkanı (Kutlutuğ Kocagöz)
- İl Turizm Politikaları Başkanı (Anıl Sencer)
- Kent ve Yaşam Politikaları Başkanı (Selma Kıcık)
- İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı (Emre Ulusoy)
- İl Sosyal Politikalar Başkanı (Alphan Çelikel)
- İl Spor Politikalar Başkanı (Hakan Gürsu)
- İl Üyelik İşleri Başkanı (Arif Alançay)
- İl Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı (Bülent Yolcu)