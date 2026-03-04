Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan İzmir Kruvaziyer raporu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, özellikle sektörde ciddi bir denetimsizlik olduğunu açıkladı.

Korhan Bilgin: Bu gelen yolcular İzmir’e ne bırakmış bunlara bakmak lazım

Söz konusu raporda açıklanan verileri değerlendiren ve kente gelen kruvaziyer gemilerin ne şartla geldiğinin araştırılması gerektiğini vurgulayan İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, “Sekiz kruvaziyer ne şartlarla gelmiş, bu gelen yolcular İzmir’e ne bırakmış bunlara bakmak lazım.

Eskiden İzmir Ticaret Odası, kruvaziyer ile gelen gemilerin istatistiğini yapıyordu. Yaklaşık 112 dolar gibi bir harcama çıkıyordu. Bunlar ciddi anketler ile yapılıyordu. Şimdi İzmir Ticaret Odası bununla ilgilenmiyor, kruvaziyerler şu anda İzmir’de bir yara.” dedi.

“Biz bu kruvaziyer işini beceremeyeceğiz”

Ayrıca, Alsancak Kruvaziyer Limanı’nın çıkışında bulunan çöp kamyonlarını da eleştiren Bilgin, söz konusu görüntünün turizm açısından ciddi bir kayıp olduğunun altını çizerek, “İnanılmaz bir denetimsiz, ilgisiz yolcular boş bırakılıyor. Yolcunun cebinde 5 doları yok. Bu şekilde bir yolcu profili var. Biz bunu da iyice ayaklar altına alıyoruz.

Alsancak Kruvaziyer Yolcu limanından daha yolcular çıkar çıkmaz sıra sıra çöp kamyonlarıyla karşılaşıyorlar. Bu kadar rezillik olmamalı. İzmir’e ilk gelindiğinde turistler o çöp kamyonlarını görüyorlar. Bari o gün kaldırın o kamyonları. Dün belediye limanın içinde standı açmış yolcu enformasyon standını broşür veriyor kendi başınıza dolaşabilirsiniz diyor. Biz bu insanlardan organizasyon ile para kazanmayı düşünüyoruz. Biz bu kruvaziyer işini beceremeyeceğiz.” diye konuştu.

“Şirketlere hangi şekilde bir gelir vaat ediyorsunuz”

Son olarak, Alsancak Kruvaziyer Limanı’nın başka bir şirkete devredilme ihtimalini değerlendiren Başkan Korhan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Egeport ya da Galataport ile görüşmeler sürdürülüyor. Bu şartlar altında nasıl olacak bilemiyorum. Bu şirketlere hangi şekilde gelir vaat ediliyor.

Bu şirketlere hangi şekilde bir gelir vaat ediyorsunuz, Galataport’ta 20-25 dolardan bahsediliyor kişi başı, Kuşadası’nda bu rakam 15 dolara kadar çıkıyor. İzmir’de kaç dolar isteyeceksiniz gemiye, bu mantıklı mı olacak? İzmir’e girmek için kaç deniz mili yakıt harcıyor, birde ayakbastı parası olunca çok zorlanmalar olacak. İzmir Limanı’na girmek için 1 saat yol kat ediyor bu ciddi bir süreç.”