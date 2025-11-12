FIBA Europe Cup C Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde çıktığı 5’inci hafta maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK Larnaca’yı 101-58 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İzmir temsilcisi, bu sonuçla grubunda 4’üncü galibiyetini alırken, deplasmanda 84-78 kaybettiği rakibinden rövanşı aldı.

İlk çeyrekten itibaren üstün oyun

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada maça hızlı başlayan Petkimspor, ilk periyodu 24-16 önde kapattı. Özellikle dış atışlardaki yüksek isabet oranı ve sert savunmasıyla rakibini durduran İzmir ekibi, ikinci periyotta farkı açtı. Soyunma odasına 31 sayılık farkla, 51-20’lik üstünlükle giden ev sahibi ekip, taraftarına keyifli bir ilk yarı yaşattı.

Farkı korudu, tempoyu düşürmedi

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Petkimspor, Larnaca’nın farkı kapatma çabalarına izin vermedi. Etkili hücum organizasyonlarıyla skoru 73-42’ye taşıyan temsilcimiz, son periyotta da temposunu koruyarak farkı 43 sayıya kadar çıkardı. Karşılaşma sonunda skor tabelası 101-58 olarak belirlendi.

Rövanşı aldı, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Bu sonuçla grubundaki 4’üncü galibiyetine imza atan Aliağa Petkimspor, hem rövanşı aldı hem de FIBA Europe Cup C Grubu’ndaki liderliğini korudu. Deplasmanda 84-78 mağlup olduğu Larnaca karşısında üstün bir performans sergileyen temsilcimiz, averajını da güçlendirerek son haftaya avantajlı girdi.

Gruptaki son maç Romanya’da

İzmir temsilcisi, C Grubu’ndaki son mücadelesini 19 Kasım’da Romanya ekibi Oradea deplasmanında oynayacak. Bu maçtan da galibiyetle ayrılması halinde Aliağa Petkimspor, grubunu zirvede tamamlayarak üst tura lider olarak çıkmayı garantileyecek.

Taraftardan büyük destek

Maç boyunca Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nu dolduran basketbolseverler, takımlarını coşkuyla destekledi. Petkimspor’un her sayısında tribünler ayağa kalkarken, maç sonunda “Petkimspor Avrupa’da fırtına gibi” tezahüratları salonda yankılandı.