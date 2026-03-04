Son Mühür / Erkan Doğan - Özel Medicana Hastanesi yanında yer alan parsel için verilen ‘Özel Sağlık Tesisi Alanı’ önergesi komisyonlar ve Konak Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile red edildi.

Yeni plan yoğunluk artışı getirecekti!

Özel Medicana Hastanesi yan parselin 'Özel Sağlık Tesisi Alanı' olarak belirlenmesine yönelik Konak Belediye Meclisi'ne verilen önerge, Hukuk ve İmar komisyonları tarafından oy birliği ile uygun bulunmadı. Meclis üyelerinden alınan bilgilere göre önerge ile Özel Medicana Hastanesi yanına yeni bir hastane yapılmak istendiği ancak planlanan yapının imar yoğunluğu getireceği öne sürüldü. Konak Belediye meclisi Mart ayı ikinci oturumunda Yenişehir'deki Medicana Hastanesi yanında yer alan parselle ilgili plan değişikliği gündeme geldi. Hukuk ve İmar komisyonlarından önerge ile ilgili oy birliği ile red kararı çıkarken, mecliste yapılan oylamada da komisyonların kararı oylandı. Komisyonların kararı mecliste yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Böylece daha önce yangın çıkan alan için talep edilen 'Özel Sağlık Tesisi Alanı' plan değişikliği meclisten geçmemiş oldu.

İşte o önerge

Parsel maliki vekilinin 04.06.2025 tarihli ve 22.10.2025 tarihli dilekçeleri ile talep edilen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olan Yenişehir Mahallesi, 7806 ada, 3 parselin TAKS: 0.40 KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar - Hukuk Komisyonu raporu.