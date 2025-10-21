Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşerek, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Naşit Birgüvi’nin yerine genel merkez tarafından ataması yapılan Sinan Bezircilioğlu görevine başladı.

Naşit Birgüvi bayrağı Bezircilioğlu’na devretti

Devir teslim töreninde konuşan ve Türkiye’nin erken seçime her an hazır olması gerektiğinin altını çizen Zafer Partili Naşit Birgüvi, “Partimizin yükselişinin buradan en gür sesini yansıtacağımız bir değişimi yaşıyoruz. Kentimizin siyaset arenasında aranan kandır Zafer Partisi ve kurtuluşun adresidir. Kurulduğu günden bu yana artık İzmir’de biz de varız diyebileceğimiz bir sürecin içerisinde girmiş bir partiyiz.

Bu bayrak değişimi aslında iktidara talip olma yolunda attığımız bir adımdır. Bugün ki görev teslimi bizim büyümemizin ilk adımıdır. Ben yeni görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu göreve gelecek olan yönetim her an bir seçime hazırlıklı olmak zorunda. Ekonomik olarak çok ciddi bir bunalım yaşayan ve siyasi kaosun hat safhada olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Yargıyı sopa olarak kullanırken, siyasetçileri susturmaya çalışıyor bunların başında da biz varız.

Genel başkanımız sorgusuz sualsiz aylarca içeride yattı. İşte bunlar bu ülkeyi yönetemiyorlar ve yönetemeyecekler. En geç ihtimal 2027 ama siyasi partiler yarın seçim olacakmış gibi yaşar. Biz de bunu yapmak zorundayız. Bu manada biz Zafer Partililer olarak, Türkiye’nin en güçlü teşkilatının olduğu İzmir olarak çalışmalarımızın temposunu artırmak zorundayız. Bu görevi teslim ederken, kardeş bildiğim İzmir siyasetinin yakından tanıdığı bir arkadaşımın bu göreve gelmiş olmasından kaynaklı çok mutluyum, hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Sinan Bezircilioğlu: Ekibimizle birlikte hizmet etmek için yola çıktık

Birgüvi’nin ardından konuşan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise “Benim gençlik yıllarımdaki hayranı olduğum değerli büyüğüm benim için hayatımda önemli bir yeri olan Naşit Birgüvi’den bu görevi devralmak benim için çok büyük bir onur.

Gerçekten 30 yıldır tanıdığım, sürekli görüştüğüm değerli büyüğüm ile partimizde aynı çatı altında bir ağabey-kardeş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zafer Partisi şu anda Türkiye’deki son kale, Türkiye’nin sigortası Türkiye’de yanlış giden ve olmaması gereken, pek çok sıkıntılara çare olabilecek yegane adrestir. Biz de ekibimizle birlikte hizmet etmek için yola çıktık. Naşit Birgüvi’den sonra il başkanı olmak kolay değildir ve benim için önemlidir.” ifadelerini kullandı.