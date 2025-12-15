Kaza, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Caher Dudayev Bulvarı üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Onur Y. (44) yönetimindeki 35 KDY 15 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu’na (82) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savruldu

Otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Müjgan Burhanoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haber çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Burhanoğlu’nun cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Onur Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.