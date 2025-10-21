Son Mühür- İzmir’in en sorunlu belediyelerinden biri olarak gösterilen Karabağlar Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediyede çalışanların yemek çeki ve sosyal denge tazminatı gibi milyonlarca liralık alacakları ödenmezken, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın arka arkaya üç ülkeyi kapsayan bir yurt dışı programına katılması tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre, Kınay İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin düzenlediği 6 günlük Çin – Şanghay programı için İstanbul’a gitti. Kınay’ın bu akşam saatlerinde Çin’e hareket edeceği öğrenildi. Böylece İzmir’in en batısında yer alan Karabağlar Belediyesi’nin, Başkan Kınay’ın ısrarıyla İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne üye yapılmasının ardındaki neden de ortaya çıkmış oldu.

İSVİÇRE VE FRANSA PROGRAMI DA VAR

Kınay’ın yurt dışı gezisi Çin’le sınırlı kalmayacak. 26 Ekim’de Şanghay’dan dönecek olan Kınay, İzmir’e uğramadan İstanbul üzerinden İsviçre’nin Basel kentine, oradan da Fransa’nın Strasbourg şehrine geçecek. Kınay’ın burada da Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği programa katılacağı bildirildi.

Böylece Kınay’ın bugün ayrıldığı İzmir’e, 10 gün sonra üç ülke gezisini tamamlayarak 30 Ekim’de döneceği ifade edildi.

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ: “ASIL USULSÜZLÜK KENDİ DÖNEMİNDE”

Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Başkan Kınay’ın açıklamalarına ve seyahatine sert tepki gösterdi.

Eroğlu, Kınay’ın Şanghay’da bulunduğu sırada Karabağlar’daki TOKİ projesi hakkında “kaçak” ifadesini kullanmasına değinerek şu açıklamayı yaptı:

“Döneminde Karabağlar’ı usulsüzlükler ve yolsuzluklarla anılan bir belediye haline getiren

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 10 günlük yurtdışı seyahatinin Şanghay ayağında bulunduğu sırada yaptığı açıklamalarda; Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin, Engelli Vatandaşlarımızın ve Dar Gelirli Hemşerilerimizin hak sahibi olduğu Karabağlar TOKİ Projesi hakkında “kaçak” ifadesini kullanmıştır. Oysa ki; söz konusu alanın durdurulmasına yönelik hiçbir yargı kararı bulunmamaktadır. Karabağlar Belediyesi’nin bu konudaki başvurusu da yargı tarafından “RET” kararıyla sonuçlanmıştır.

Asıl üzücü olan;

“Kaçak” ve “usulsüz” kelimelerini en son kullanabilecek kişilerin bu ifadeleri dile getirmesidir.

Önümüzdeki günlerde; Kaçak” ve “usulsüzlük” kavramlarının aslında nerelerde kullanılacağını, Karabağlar Belediyesi’nin mevcut dönemdeki işleyişinden alınan somut örneklerle kamuoyuyla paylaşacağım. Bu, hem gerçeklerin net şekilde aydınlatılması hem de ilgili idari mercilerin bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.”