Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, işlerinin yoğunluğunda kaynaklı başkanlık görevinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Naşit Birgüvi: Genel başkana verdiğim sözü tuttum

İşlerinin yoğunluğundan kaynaklı başkanlık görevinden istifa ettiğini duyuran Zafer Partili Naşit Birgüvi, “Büyükşehir belediye başkan adaylığım ile başlayıp, genel başkanımın ‘kısa bir müddet de olsa gel, teşkilatı toparlayalım’ ısrarı ile üstlendiğim ve 21 aydır sürdürdüğüm il başkanlığı görevime teşkilatlanmanın ilçeler boyutunda bir şekle oturması ve genel başkana verdiğim sözün bir manada gerçekleşmesinden dolayı ve işlerimin yoğunluğunu da dikkate alaraktan bu görevi noktalama kararı aldığımı değerli basın mensubu arkadaşlarıma duyururum.” dedi.

“Teşekkürü borç bilirim”

Son olarak, istifa yazısında İzmirlilere de teşekkür eden Birgüvi, şu ifadeleri kullandı: “İl başkanlığı yaptığım bu süre zarfında bana ve yönetimime destek olan, İzmirli hemşerilerimle bizi buluşturan değerli medya mensuplarına özellikle teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim.”