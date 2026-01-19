Son Mühür / Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, kent gündemi, yerel yönetimler, ekonomi, dış politika ve yaklaşan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son Mühür TV’de yayınlanan Sıcak Bakış programında gazeteci Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtlayan Bezircilioğlu, İzmir’in sorunlarının diyalog ve uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Basmane Çukuru, Çankaya Katlı Otoparkı, Buca Cezaevi alanıyla ilgili dikkatleri çeken önerilerde bulunan İl Başkanı Bezircilioğlu, kentte uzun süredir tartışmalara neden olan İzmir’deki Otogar Metrosu için 2026 yılı yatırım programı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 3 bin lira bütçe ayırmasını eleştirdi. Bezircilioğlu, “Son 15 senedir 3 bin lira koyuyorlar. O 3 bin liralar ne oluyor acaba yılın sonunda. 50 tane İzmir kumrusu alınır 3 bin lirayla, yesen yenilmez” tepkisi verdi.

“İzmir halkının menfaatine hareket edilmeli”

Açıklamalarına merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilere değinerek başlayan Zafer Partili İl Başkanı Bezircilioğlu, “Bakanlar da yetkililer de aynı samimiyetle siyaset üstü yaklaşmalı. İzmir’den gelen Büyükşehir Belediye Başkanı’nı o şekilde karşılayıp uzlaşabiliyorlarsa biz de bunu takdirle karşılarız. Burada çok önemli bir nokta var; belediye reisimiz ‘Ben bunu yaparsam AK Parti’ye prim sağlarım’ diye düşünmemeli, AK Partili bakan ve daire başkanları da ‘Biz bunu yaparsak CHP’li belediye başkanının önünü açarız’ diye düşünmemeli. İzmir halkının menfaatine hareket ederlerse biz de bundan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

“Grev yaptıklarında İzmir kitleniyor”

İzmir’deki İZBAN sistemine dikkat çeken Bezircilioğlu, “İzmir’de dünyada örneği olmayan bir İZBAN örneği var. Hem merkezi hükümete hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı. Yüz binlerce insan taşınıyor; üç gün, beş gün grev yaptıklarında İzmir kitleniyor. Bu da İzmir’in farkı aslında. İzmir’in diğer 80 vilayetten farkı daha çağdaş, bakış açısı geniş, modern, siyaset ve hizmet yapılırken daha halka odaklanması gereken bir kentiz” dedi.

“Esnaf olmazsa kangren oluruz”

Esnafa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bezircilioğlu, seçim sürecine yönelik de mesajlar verdi. Bezircilioğlu, “Esnafımız, kendi işinde gücünde, kendi yağında kavrulan, bu milleti seven ve vatana hizmet etmek isteyen, SGK primlerini düzgün ödeyen insanlar. Siyasi açıdan da baktığımızda biraz daha milliyetçi, Atatürk çizgisinde milliyetçiliğe sıcak bakan bir kadro. Biz de Zafer Partisi olarak esnafımızla uyuşmamamız mümkün değil. Geleceğimizle ilgili her konuda yolumuz ister istemez esnafımızla kesişiyor. 270 bin esnaf demek, aileleriyle beraber büyük bir güç. Her birinin ayrı ayrı sorunları var. Türkiye’de esnafı görmezden gelemezsiniz; esnaf hem yerelde hem de genel seçimlerde belirleyicidir. 128 odamız var, nisan başına kadar seçimleri var. Esnafımız, ekonominin kılcal damarıdır, onlar olmazsa kangren oluruz” ifadelerini kullandı.

İl başkanlığının açılışı ne zaman yapılacak?

Parti çalışmalarına da değinen Bezircilioğlu, geçtiğimiz günlerde partinin İzmir İl Başkanlığı’nın taşındığını hatırlattı. Önümüzdeki günlerde Genel Başkan Ümit Özdağ’ın katılımıyla il başkanlığı açılışı yapmak istediklerini belirten Bezircilioğlu, “İl başkanlığımız taşındı, onun resmi açılışını yapacağız. Önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay mutlaka genel başkanımızı bekliyoruz. Çok çalışıyor, ciddi bir Anadolu turunda. Bulgaristan ziyaretine gitti, ben de eşlik ettim. Türkan Bebek’in anma törenine katıldık ve çeşitli temaslarımız oldu. Bu ay sonunda da Batı Trakya’ya gideceğiz. İzmir’de ciddi anlamda Rumeli ve Balkan Türkleri nüfusu var. Balkanlar’dan gelen soydaşlarımıza da hem orada hem de buradaki dertleriyle ilgilenip elimizden gelen ne varsa destek olmaya, parti olarak sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Yunanistan- Batı Trakya turunda Genel Başkanımız’a katılacağım” dedi.

İYİ Parti ve Zafer Partisi arasındaki ‘ittifak’ iddialarına yanıt verdi

İYİ Parti ve Zafer Partisi arasında zaman zaman gündeme gelen ittifak iddialarına da değinen Bezircilioğlu, “Bazen ortak programlarda beraber olduklarını görüyoruz. Seçimlere daha çok var, genel merkezimiz bilir. Biz de herkes gibi takip ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için daha geniş bir mutabakat gerekecektir. Mevcut Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkacak aday noktasında, mevcut gidişattan memnuniyet duymayanlar bir araya gelecektir. Erken seçimi kaçınılmaz gibi görünüyorum. 2026 yılında görmüyorum, emekliye çok bir zam yapılmadı. 2026 aralık ayında piyasaya para pompalamaya karar verirse bilin ki seçim yakındır. Bugün bu şartlarda seçime girdiğinde çok bir şey elde etmeleri zor. Memleketin olmayan kaynaklarını tekrar piyasaya sürüp seçim ekonomisi oluşturmaları kendileri açısından kaçınılmaz gibi görünüyor” dedi.

“Bana ırkçı diyen kişiler…”

Ülkede ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bezircilioğlu, “Her tarafı bu işin sıkıntılı. Rusya zaten pusuda yatmış vaziyette, kış uykusundan her an uyanabilir. Avrupa çok sıkıntı, orduları yok, ciddi göçmen sorunları var. 3 tane atlı polis dışında Londra’da orduya katılacak kişi yok. Yavaş yavaş İstanbul da bu hale gelmiş bir vaziyette. Dünya bir yere gidiyor, ülkemizde de sorunlar var. ‘Ya bir şey olmaz, siz yabancı düşmanı mısınız, ırkçı mısınız?’ diyorlar. 2060 yılında bu ülkenin anahtarını teslim edeceksiniz ama vakit geçmiş olacak. Ben, bana ‘Irkçı’ diyen kişilerin çocuklarını da torunlarını da onlardan daha çok düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi onların çocukları ve torunları da yaşayacak. Ben kendi evlatlarım için değil, ülkenin tüm çocukları için dertleniyorum. 100 yıl önce kanla, irfanla kurmuşsun bu ülkeyi sonra anahtarı teslim edeceksin. Ahirette Atatürk ve silah arkadaşları yakana yapışırlar. Böyle bir şey olabilir mi? Türk milletini uyanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmirli sade vatandaş olarak çağrım var!”

Karşıyaka’daki ‘Latife Hanım Köşkü’nün restorasyon çalışmalarının durması üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi arasındaki tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili “Bugünkü konjonktürde astı olsun üstü olsun, hiçbir belediye başkanı diğer bir belediye başkanı ile hizmet noktasında ya da siyasi noktada polemiğe girme lüksü yok” mesajı veren Bezircilioğlu, “Ülkenin ve İzmir’in çok büyük sorunu var. Büyükşehir ve Karşıyaka Belediye başkanı arasındaki sıkıntıların bir an önce diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor. Sadece Latife Hanım köşkü değil pek çok konu, sıkıntı diyalogsuzluktan kaynaklanıyor. İzmirli sade vatandaş olarak çağrım: Kırgınlığı bir kenara bırakıp hizmet etme amacıyla ve vatandaşın işini görme amacıyla bir araya gelip sorunları çözün. Hepsi aynı partiden, farklı partilerden de değiller. Başta Latife Hanım Köşkü olmak üzere, ilçelerdeki sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. İzmir’in çöp, su meselesi var, bir an önce çözülmesi lazım. Kuyu meselemiz de var. İzmir’de pek çok sorun varken kıymetli belediye başkanlarımızdan sorunları diyalog yolu ve hoşgörüyle çözmelerini istiyoruz. Bu İzmirliler olarak en büyük talebimiz, hakkımızdır” dedi.

Çankaya Katlı Otoparkı çıkışı: Survivor gibi memleket!

Çankaya Katlı Otoparkı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bezircilioğlu, “Zamanında yapılmış, Agora Antik Kenti’nin tam köşesinde. Fakat ben şuna karşıyım, zamanında Karşıyaka’da da bu yapıldı, alternatifini üretmeden yıkamazsın kardeşim. Karşıyaka’da da otopark vardı ‘Şehrin silüetini bozuyor’ dediler. Haksızlar mıydı, haklılardı ama bugün Karşıyaka’ya gidiyorsun belediyenin orada hala otopark sorunu devam ediyor. O otopark Kemeraltı’nın can damarı. Bunun alternatifini oluşturmadan yıkmayın. Zaten esnaf şu anda kan ağlıyor. Maliyetler ve kiralar yüksek, alım gücü düştü. Zaten esnaf yaralı bir de otoparkı yıkarsan olmaz. Memlekette vatandaş olmak zaten zor, esnafın derdi daha da zor. Survivor gibi memleket, hepimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Basmane Çukuru önerisi geldi: Çankaya Katlı Otoparkı’na alternatif…

Basmane Çukuru’na ilişkin önerisini de paylaşan Bezircilioğlu, “Basmane Çukuru ile ilgili bir önerim var. İl başkanlığını oraya taşıdık, geçen gün de arabamı çektiler. Çukurunun sahiplerine gidelim de çok ciddi bir alan var da en azından orada inşaat yapılana kadar alanı açalım da otopark yapalım. Orası Çankaya’ya da alternatif olabilir ama çok büyük bir alan. Boş kalacağına geçici şekilde burası değerlendirilebilir. Kemeraltı’na uzak ama alternatif olabilir. Şimdiki başkanları tenzih ederek söylüyorum; bizi yönetenlerin şoförü var, makam arabası var. En son ne zaman otopark aradın, en son ne zaman metroya bindin? Halktan kopuk halkçılık olmaz. Halkın yaşadıklarını biraz göreceksiniz. Halkın nabzını iyi tutmak lazım. O alanın geçmişinde fuarla alakası var ama garaj taşınınca fuardan kopmuş… Garaja gidecek olan metro da bir mesele… 3 bin lira koydular, son 15 senedir 3 bin lira koyuyorlar. O 3 bin liralar ne oluyor acaba yılın sonunda. 50 tane İzmir kumrusu alınır 3 bin lirayla, yesen yenilmez. 2035 ila 2045 projeksiyonunda garaj orada duracak mı, taşınacak mı? Taşınacaksa oraya metro yapmak da ne kadar doğru… Çimento fabrikaları, şunlar bunlar… Belki de hükümetimiz ondan 3 bin lira koyuyor, fazla vermiyor” ifadelerini kullandı.

Buca Cezaevi mesajı: Referandum yapılsın

Buca Cezaevi arazisine ilişkin tartışmalara da değinen Bezircilioğlu, “Buca Cezaevi ile ilgili en doğrusunu Bucalılar bilir. Burada yeşil alan isteyen bir grup ile AVM isteyen bir grup var. Buca çok kozmopolit, yapılaşma ve büyüme çok vahşice oldu. Sosyal donatı alanları biraz daha zayıf kaldı. Belki bir referandum yapılsa da Bucalılar karar verse daha iyi olur” dedi.

Tugay hakkında dikkati çeken açıklama: Yapısı işe ilgili çok müsterihim!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu istediklerini de belirten Bezircilioğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Cemil Tugay’dan randevu istedik, bugünlerde bir ziyarete gideceğiz. Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde de beraber oturup sohbet etmişliğimiz çok var. Kişi olarak hiçbir şeyim yok, yapısı ile ilgili çok müsterihim ama uygulama ile ilgili sıkıntılar var, zaten her şeyin dört dörtlük olması da çok mümkün değil… Memlekette bir diyalog eksikliği, hoşgörü, uzlaşma kültürü her geçen gün azalıyor… Biz iktidara geldiğimizde, yetkiyi aldığımız önceliğimiz Türk milleti ve onların öncelikleri olacak. İzmir’de de iktidara geldiğimizde önceliğimiz İzmir’in öncelikleri olacak.”