Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de meslek odalarında olağan genel kurul süreci devam ediyor. Oda başkan adayları da projelerini üyelerle paylaşmaya devam ediyor. 31 Ocak’ta sandık başına gidecek olan İzmir Oto Galericileri Odası’nın Başkan adayı Ethem Hiçüşenmez, Otokent esnafı ile bir araya gelerek hedef ve projelerini açıkladı. İESOB Başkanı Yalçın Ata ile Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir’in de katıldığı program, Otokent Galericiler Sitesi’nde düzenlendi.

Hiçüşenmez: Bu düzen böyle gitmeyecek

Oto galericilerin yetki belgesi harçlarının yeniden düzenlenmesi ve ödeme takviminin daha adil hale getirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden İzmir Oto Galericileri Odası Başkan adayı Ethen Hiçüşenmez, “ Bizim odamız 4 meslek çatısı altında toplanmaktadır. Oto galericilerin yetki belgesi harcının yeniden yapılması ve Ocak ayına sıkıştırılması hakkında çalışmalar başlattık. Biz mesleğimizin Avrupa standartları ayarlarına getirmek istiyoruz. Yalnız değil hep birlikte başaracağız. Üyelerimiz internet satışlarında yalnız bırakılmıştır. Bizler artık yetkili insanlarız. Biz notere gitmeden araç satışı gerçekleştirebilmeliyiz. Bu seçim gelecek içindir. Koltuk isteği için değildir. Bu düzen böyle gitmeyecek, zaman değişim zamanıdır” dedi.

Demir: Galericiler başkanını hiç Otokent’te görmedim

Seçimde Başkan adayı Ethem Hiçüşenmez’e tam destek vereceklerini ifade eden Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, “Bu saatten sonra Ethem başkanın yanında değil de arkasında koşturacağız. Hepinizin oylarına ihtiyacımız var. 46 senedir İzmir’de yöneticilik yapıyorum. Ben daha Galericiler başkanı olarak daha önce hiç burada görmedim. Problemleri hep bir arada burada çözüyoruz” dedi.

Ata: Şuan ki başkan kibirli, kraldan fazla kralcı

Mevcut Oda Başkanı Zafer Dursun’a sert sözlerle yüklenen İESOB Başkanı Yalçın Ata, “ Ben İzmir Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı olarak neden buradayım? İzmir galericiler odası 2002 yılında kurulmuş odada şuana kadar iş yerine gelen oda başkanınız var mı? Halinizi hatırınızı soran oda başkanı var mı? Ama şimdi gelir çünkü seçim süreci. Oda ile İzmir Oda Birliği arasında sanki uçurum var. Oda başkanı İstanbul ile Bursa ile istişare yapar ama İzmir Odası ile iş birliği yapmaz. Kibirli. Kraldan fazla kralcı. Galericiler de bir meslek grubu. Nasıl lokantacılar, ayakkabıcılar meslek grubu ise galericiler de öyle. İlk iş olarak krediden bu arkadaşlarımızı faydalandırmak için Ankara’da elimden geleceğini yapacağım. Birçok problem olduğunu ben yeni yeni öğreniyorum. Ocak ayında 40 bin TL yatırılıyormuş. 3,5 arkadaşıyla takılıp 128 odayı dışlamış durumda bu arkadaşımız. Keşke bu problemleri bilseydik de bu yüreği güzel insanlara hizmet verseydik. Sanayi sitesi ile ilgili bir ilave daha yapılsın diye Karabağlar’da, Üçyol’da galericiler arkadaşımız var. Onları da toplayabileceğimiz bir site kurulmasını düşünüyoruz. Esnaf teşkilatı siyasetin üstünde bir teşkilat. Biz siyasetin üzerinde bir hizmet veriyoruz. Bizim siyaset üstü görev yaptığımızı bilmenizi isteriz. Hiçbir partinin hizmetkarı değiliz. Biz üyemizin, esnafımızın hizmetkarıyız. Sadece onlar için çalışıyoruz. Ben de odanızın üyesiyim. Ben de içinizden biri olarak 31 Ocak’taki seçimde Ethem Başkan’a sonuna kadar desteğim” dedi