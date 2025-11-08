Yalova’da yaşayan 2 çocuk babası Zafer Güneş (35), 2018 yılında çalıştığı kasap dükkânında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güneş’e ikinci derece kalp yetmezliği tanısı kondu. 2019’da kalp pili takılan Güneş, durumu ağırlaşınca tedavisi İzmir’e yönlendirildi. İzmir’de yapılan kontrollerde kalbinin çalışma gücü yüzde 20’nin altına düştü; 2023 yılında yapay kalp cihazı yerleştirildi. Hayatını, yapay kalbe bağlı ana kumanda ve bataryaların bulunduğu çantayla sürdüren Güneş, cihazı sürekli yanında taşımak zorunda. Hırsızlık riskine karşı çantasının üzerine “YAPAY KALP” yazdı.

“İzmir’de hayata tutunuyorum”

Yaşadıklarını anlatan Güneş, tedavi sürecinin İzmir’de devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Kalbin çalışma gücü düşünce doktorlar yapay kalp taktı. Artık hayatım elektrik ve bataryalara bağlı. Bu çantayı duşta bile yanımdan ayırmam. Cihaz çalışmadan yaşama şansım yok. İzmir’de tedavim sürüyor ve burada ikinci kez hayata tutundum.”

Yapay kalp bataryalarının 16–17 saat dayanabildiğini, bitmesi hâlinde 15 dakika içinde değiştirmesi gerektiğini söyleyen Güneş, elektrik kesintilerinin kendisi için hayati risk oluşturduğunu ifade etti.

“Depremde arkadaşlarım saatlerce batarya aradı”

6 Şubat depremi döneminde yaşanan kaosu hatırlatan Güneş, yapay kalp kullanan her hastanın benzer endişeleri taşıdığını belirtti: “Depremde cihazla yaşayan arkadaşlarım çok zorlandı, elektrik yoktu. Biz de aynı korkuyu taşıyoruz. Olası bir felakette ne yapacağımızı sürekli düşünüyoruz.”

Organ çağrısı: “Ben de İzmir’de sıra bekliyorum”

Kalp nakli beklediğini söyleyen Güneş, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaptı: “7 yıldır bu hastalıkla yaşıyorum, son 3 yılım yapay kalple geçti. İki çocuğum var, onların geleceği için mücadele ediyorum. Organlarınız bizim için umut olabilir. 'Organ Nakli Haftası’nda ben de İzmir’de nakil sıramı bekliyorum.”