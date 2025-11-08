Son Mühür / Yiğit Uzun - ABD merkezli yenilenebilir enerji devi TPI Composites, Türkiye’deki iştiraki TPI Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için açılan iflas davasıyla gündemde. İzmir-Çiğli ve Menemen’de iki büyük üretim tesisi bulunan şirketin iflas talebi, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 Kasım 2025’te yayımlanan ilanla duyuruldu.

Davayı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı açtı. Mahkeme, Çiğli Sasalı’daki fabrikanın adres bilgilerini paylaşarak, dava sürecine müdahil olmak isteyenlerin 15 gün içinde başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

Yenilenebilir enerjide Türkiye’ye örnek gösterilmişti

ABD’nin en büyük kompozit üreticilerinden TPI Composites, 13 yıl önce Türkiye’ye giriş yaparak yenilenebilir enerji ekipmanları üretimi için iki büyük tesis kurdu. Türkiye, o dönem ABD ve Çin’le birlikte şirketin üretim yaptığı üç ülkeden biriydi.

TPI’nin Türkiye operasyonları kısa sürede küresel örnek haline geldi. Hindistan’daki fabrikanın kuruluşunda Türkiye ekibinin tecrübeleri model olarak kullanıldı. 2021 yılı itibarıyla TPI Türkiye, global üretimin yüzde 30’unu tek başına gerçekleştiriyor; burada üretilen kanatlar 5 kıtada 28 ülkeye ihraç ediliyordu.

100 milyon dolarlık yeni yatırım planı rafa kalktı

TPI, Türkiye’ye güvenerek 100 milyon dolarlık yeni yatırım planı hazırlamıştı. Ancak ABD’de Donald Trump yönetiminin yeşil enerji planlarındaki değişiklikler, Meksika’ya getirilen ek tarifeler ve Çin rekabetinin sertleşmesiyle birlikte yatırım askıya alındı.

2024 yılına gelindiğinde, şirketin ABD merkez ofisi Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurarak 11. Bölüm iflas koruması talebinde bulundu. Bu gelişme, Türkiye operasyonlarını da derinden etkiledi.

Binlerce çalışanın görevine son verildi

TPI’nin İzmir’deki tesislerinde 3 bine yakın kişi istihdam ediliyordu. Ancak iflas sürecinin ardından üretim yavaşladı, maaş ödemelerinde aksaklıklar yaşandı, grevler ve toplu işten çıkarmalar gündeme geldi.

Şirketin Türkiye birimi TPI Kompozit Kanat Sanayi A.Ş. için iflas başvurusunun yapılması, çalışanlar ve tedarikçiler açısından yeni bir kriz dalgası yarattı.

Askerî araçlardan rüzgâr türbinlerine uzanan bir yolculuk

1968 yılında kurulan TPI Composites, uzun yıllar ABD ordusu için taktik araçların dış kabinlerini üretti. Şirket, Hummer model askeri ciplerin zırh kaplamalarını kompozit malzeme kullanarak üretti ve aracın ağırlığını 420 kilogram azaltmayı başardı.

2000’li yıllarda tamamen yenilenebilir enerjiye yönelen TPI, 2001’den itibaren rüzgâr türbini kanatları üretmeye başladı. Şirket, Çin hariç dünya genelinde karasal rüzgâr türbinlerinin yüzde 27’sini tedarik ediyor.

2024 yılında 1,3 milyar dolar satış gerçekleştiren TPI, toplamda 6.500’den fazla rüzgâr türbini kanadı üreterek sektörde önemli bir konuma ulaşmıştı.

Ancak artık Türkiye’de tablo farklı

Bugün geldiği noktada, TPI’nin Türkiye’deki varlığı ciddi bir belirsizlik içinde. İflas sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, İzmir’deki tesislerde üretimin kısmen durduğu ve tedarik zincirinin aksadığı bildiriliyor.

Enerji sektöründe “örnek yatırım” olarak lanse edilen TPI Türkiye’nin, yaşadığı mali krizle birlikte rüzgâr enerjisi yatırımlarında önemli bir kayıp yaşadığı ifade ediliyor.