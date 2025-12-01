Son Mühür - Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdürdü. Kalabalık ekiplerle sahaya çıkan zabıta, zincir marketlerde ürünlerin mevzuata uygunluğunu detaylı biçimde inceledi.

Son kullanma tarihi ve saklama koşulları incelendi

Gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri ile saklama koşulları mercek altına alındı. Denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek tutanak düzenlendi. Söz konusu ürünler, imha edilmek üzere toplanarak belirlenen alana götürüldü.

Uygunsuz marketlere ceza

Denetimler kapsamında standartlara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve mevzuat çerçevesinde cezai işlemler uygulandı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğa karşı ilçe genelinde denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

İhbarlar da dikkate alınıyor

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin denetim programlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikâyet ve ihbarların da titizlikle değerlendirildiğini vurguladı. Gıda güvenliğine yönelik kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.