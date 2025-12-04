Son Mühür - Muğla Engelsiz Yaşam Platformu İstişare Toplantısı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla yapıldı. Programa Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile birlikte 36 kamu kurumu temsilcisi, 28 dernek temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dündar: Büyükşehir desteğiyle güçleniyoruz

Engelsiz Yaşam Platformu Kurucu Temsilcisi ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, platformun Avrupa Birliği projesi kapsamında kurulduğunu belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sürecin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi. Dündar, platform çalışmalarının belediyenin desteğiyle sürdüğünü vurguladı.

Paşalı: Erişilebilirlik bir insan hakkıdır

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, “Engelsiz Kent Muğla” vizyonu doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini ifade etti. Paşalı, erişilebilirliğin bir hizmet tercihi değil, temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

Köksal Aras: Ortak akıl şart

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da toplantıda yaptığı konuşmada, engelliliğin yalnızca bireylerin değil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, sorunların ancak ortak akılla aşılabileceğini dile getirdi.

Başkan Aras: Çözümü birlikte kuruyoruz

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel yönetimlerin tüm vatandaşlara eşit yaşam koşulları sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Engelsiz Muğla hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Aras, Engelsiz Yaşam Platformu’nun sorunları konuşmanın ötesinde çözümü birlikte üretme alanı olduğunu söyledi. Aras, yeni yapılacak belediye hizmet binalarının tam erişilebilir şekilde tasarlanacağını da vurguladı.