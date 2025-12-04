Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından Bodrum Belediyesi, kentteki işletmelerde hijyen ve güvenlik standartlarını mercek altına aldı. Belediye Zabıta ekipleri, ilçe genelinde hem üretim hem de satış yapan işletmelere yönelik yoğunlaştırılmış denetimlere başladı.

Hijyen, saklama koşulları ve üretim süreçleri tek tek inceleniyor

Ekipler, gıda güvenliğini tehdit edebilecek tüm başlıkları kapsayan ayrıntılı bir kontrol listesiyle işletmeleri denetliyor.

Denetimlerde öne çıkan unsurlar:

Ürünlerin üretim süreçleri

Saklama ve depolama koşulları

Son kullanma tarihleri

Personel hijyeni

İşyerlerinin genel sağlık kurallarıyla uyumu

Yetkililer, özellikle yoğun ziyaretçi alan bölgelerdeki işletmelerde standart dışı hiçbir uygulamaya tolerans gösterilmeyeceğini ifade ediyor.

2 Aralık’tan bu yana 161 işletme denetlendi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında yalnızca 2 Aralık tarihinden itibaren 161 işletme detaylı denetimden geçirildi. İncelemelerde eksik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, ciddi uygunsuzlukların tespiti halinde yasal işlem uygulandı.

“Vatandaşın sağlığı önceliğimiz”

Belediye yetkilileri, gıda güvenliğinin kamu sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Açıklamada, “Bodrum halkının ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenli gıdaya erişimi için denetimleri kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” denildi.

Hedef: Güvenilir gıda, standartlara uygun işletmeler

Kent genelinde yürütülen denetimlerin, hem işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmeyi hem de tüketicilerin sağlığını garanti altına almayı amaçladığı belirtildi. Belediye, tüm işletmelerin belirlenen kriterlere uygun çalışmasını sağlamak adına kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini vurguluyor.