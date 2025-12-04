Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Fethiyespor maça hızlı başladı. 3. dakikada Şahan Akyüz’ün golüyle öne geçen Fethiyespor’a, Bandırmaspor 18. dakikada Wilson Samake ile karşılık verdi. 27. dakikada Uğur Ayhan’ın golüyle yeniden üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü bırakmayan Fethiyespor, 69. dakikada Cihan Kazan ve 84. dakikada Samet Asatekin’in golleriyle farkı açtı. Karşılaşma Fethiyespor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hakemler ve kartlar

Müsabakayı İlker Yasin Avcı yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Sezgin Çınar ve Furkan Ulu üstlendi. Fethiyespor’da Berkay ve Berat Satır, Bandırmaspor’da ise Cem Türkmen, Gani Burgaz ve Yusuf Can sarı kart gördü.

Grup aşamasına yükseldi

Bu sonuçla Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasına yükselerek yoluna devam etti.