Muğla’nın Marmaris ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sağanağın etkisi altına girdi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle bazı bölgelerde büyük su birikintileri oluştu.

Fırtına yelkenlileri tonozdan kopardı

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bağlı bulundukları tonozlardan kopan “San Marino” ve “Mila 5” isimli iki yelkenli tekne, dalgaların sürüklemesiyle kıyıya çarparak karaya vurdu. Her iki teknede de belirli ölçüde yapısal hasar oluştuğu bildirildi.

Uzunyalı sahilinde çok sayıda küçük tekne sürüklendi

Özellikle Uzunyalı sahil şeridinde etkili olan dalgalar, kıyı boyunca bağlı bulunan küçük tekneleri de sürükledi. Sahil güvenlik ve belediye ekipleri, kıyıya oturan tekneleri kaldırmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmaları vinç ve çekicilerle yürütülüyor

Karaya vuran yelkenliler, vinçler ve çekici araçların desteğiyle güvenli bölgelere taşınmaya başlandı. Ekiplerin çalışmaları gün boyu devam ederken, teknelerin zarar gören noktalarında inceleme yapıldı.

Tekne sahiplerine uyarı: “Ek önlem alın”

Yetkililer, şiddetli hava koşullarının bölgede zaman zaman etkisini artırabileceğini belirterek tekne sahiplerine şu uyarıda bulundu:

“Benzer olayların yaşanmaması için fırtına ve sağanak uyarılarında ek güvenlik önlemleri alınmalı; tekneler tonozlara daha sağlam şekilde bağlanmalı.”

Fırtına yerleşim alanlarında da etkili oldu

Sağanak ve fırtınanın ilçe merkezinde de zaman zaman aksamalara neden olduğu, yağış nedeniyle bazı sokaklarda su seviyesinin yükseldiği bildirildi. Belediye ekiplerinin tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.