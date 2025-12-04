Muğla'nın Milas ilçesi ile Bodrum arasındaki karayolu üzerinde, bir yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan çarpışma sonucu kamyonette bulunan iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Otobüs, kamyonete arkadan çarptı

Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde, Milas istikametinden Bodrum yönüne doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan iki yolcu yaralandı. Çevredeki sürücü ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Gelen ihbar üzerine kısa süre içinde olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak yaralıları ambulanslara aldı. Kazada yaralanan iki kişi, daha ileri tetkik ve tedavi için Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkili birimler, kazanın kesin nedenlerini ve oluş şeklini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme ve soruşturma başlattı.