Muğla–Fethiye karayolunda etkili olan yağış, sürüş güvenliğini olumsuz etkiledi. 48 HO 2015 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak devrildi. Minibüste bulunan üç kişi kazada yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu

Kazayı gören vatandaşlar hızla olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçtan itfaiye tarafından çıkarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan yaralıları güvenli şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Trafik bir süre kontrollü sağlandı

Devrilen minibüs nedeniyle karayolda trafik bir süre tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.