Bodrum Eskiçeşme Mahallesi’nde öğle saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen bir kadının, aile fertleriyle yaşadığı tartışmanın ardından oturduğu evi ateşe verdiği bildirildi.

Tartışma ve yangın anı

Olay, Bahriye Üçok Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alt katta ikamet eden genç kadın ile üst katta yaşayan anne ve babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçiren kadın, evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattıktan sonra çakmakla ateşe verdi.

Kısa sürede yükselen alevler çevrede korku ve panik yarattı. Yangına müdahale etmeye çalışan baba ise yoğun dumandan etkilenerek fenalaştı.

Baba olay yerinde tedavi edildi

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından baba, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra olay yerinde tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.