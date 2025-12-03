İzmir'in Karşıyaka Belediyesinde, sendika temsilcisi olan bir zabıta memurunun, göreviyle alakasız bir şekilde boş araziye görevlendirilmesi krize yol açtı. Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, durumu mobbing (yıldırma) olarak nitelendirerek, zabıta memuru Yunus Akkoç'u görev yaptığı Örnekköy Mahallesi'ndeki arazide ziyaret etti ve olayı kamuoyuna taşıdı. Sendika, bu görevlendirmenin iptali için yasal süreç başlattığını duyurdu.

"Cezalandırma ve mobbing uygulanıyor"

Sendikanın iş yeri temsilcisi de olan zabıta memuru Akkoç'la bir araya gelen Genel Başkan Reşat Bozat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu görevlendirmenin arkasında bir cezalandırma amacının yattığını öne sürdü. Bozat, Akkoç'un daha önce ödenmeyen alacaklar nedeniyle düzenlenen bir eyleme katıldığı gerekçesiyle bu şekilde cezai bir uygulamaya maruz kaldığını iddia etti.

Bozat, zabıta memuru Yunus Akkoç'un yaptığı işin görev tanımına kesinlikle uygun olmadığını savundu. Genel Başkan, "Yunus Bey'in buraya getirilmesi açıkça bir ceza ve mobbing uygulamasıdır" ifadelerini kullandı. Sendika olarak bu duruma sessiz kalmayacaklarını belirten Bozat, "Görev iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" diyerek hukuki mücadele başlattıklarını bildirdi.

Zabıta memurundan mağduriyet beyanı ve Belediye'den savunma

Üç aydır boş arazide görevli olduğunu ifade eden zabıta memuru Yunus Akkoç ise, bu görevlendirme sebebiyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını iddia ederek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Konuyla ilgili Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise iddialara yanıt verdi. Belediye yetkilileri, zabıtanın görevlendirildiği boş alana kontrolsüz ve izinsiz bir şekilde çöp atıldığını ve atılan çöplerin daha sonra ateşe verilmesi gibi tehlikeli durumların yaşandığını belirtti. Bu çevre ve güvenlik sorununu engellemek amacıyla, tüm zabıta personelinin belirli periyotlarla bu bölgede görevlendirildiği ve uygulamanın sadece Akkoç'a özel olmadığı yönünde savunma yaptılar. Olay, sendika ve belediye arasındaki hukuki süreçle birlikte yakından takip edilmeye devam ediyor.