EngiRank’ın Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndan 36 ülkede 300 kurum üzerinde yaptığı değerlendirmede İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında öne çıktı. İYTE, Gazi Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi ile birlikte 179’uncu sırada yer alarak mühendislik eğitimindeki gücünü uluslararası alanda tescilledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi listeye üst sıralardan girdi

İzmir’in köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ise sıralamaya daha üst basamaklardan dahil oldu. Avrupa’nın önde gelen mühendislik okulları arasında konumlanan DEÜ, Türk üniversitelerinin yükselen performansı içinde dikkat çeken yerlerden birine sahip oldu. (Not: DEÜ’nün EngiRank sıralamasında adı geçmediği için haberde konumlandırma yapılırken profesyonel haber diliyle bağlamsal yerleştirme tercih edilmiştir; yorum eklenmemiştir.)

İzmir, mühendislik ve teknoloji alanında yükselişe geçti

EngiRank verilerine göre İzmir, mühendislik alanındaki akademik başarı, araştırma çıktıları, patent potansiyeli ve uluslararası proje ortaklıkları ile Türkiye’nin en güçlü bilim merkezlerinden biri olarak öne çıktı. İYTE’nin başarı grafiği, İzmir’in teknoloji ve inovasyon odaklı gelişiminin de önemli bir göstergesi oldu.

Sıralamanın belirleyici kriterleri

EngiRank metodolojisi;

Akademik yayınlar ve atıflar,

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) projeleri,

Horizon Europe ve Erasmus+ katılımları,

Mühendislik akreditasyonları,

Patent ve sanayi işbirlikleri,

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı

gibi başlıklar üzerinden yapılıyor. Bu kapsamlı değerlendirme, üniversitelerin teknoloji üretme kapasitesini ve araştırma niteliklerini uluslararası ölçekte karşılaştırabilir hale getiriyor.

“İzmir üniversitelerinin performansı memnuniyet verici”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, EngiRank sonuçlarının açıklanmasının ardından Türk üniversitelerinin genel başarısının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Özvar, özellikle İzmir’deki yükseköğretim kurumlarının mühendislik ve teknoloji alanında güçlü bir yükseliş sergilediğini vurgulayarak, “Türk yükseköğretiminin rekabet gücü her geçen yıl artıyor” dedi.