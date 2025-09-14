Son Mühür- Nepal'de iktidarın 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına getirdiği erişim engeli kanlı bir sürecin fitilini ateşledi

Nepal Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, geçen hafta Nepal'de düzenlenen yolsuzluk karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini, arama ekiplerinin protestolarda hasar gören alışveriş merkezleri ve diğer binalardan cesetleri çıkarmaya devam ettiğini söyledi.

Bakanlığın son güncel verilerine göre, Nepal'de on yıllardır yaşanan en kötü olaylarda en az 2 bin 113 kişi yaralandı.

Oli yerine Karki getirilmişti...



Z kuşağının öncülüğünde gerçekleştirilen eylemlerde Cumhurbaşkanı Ramchandra Paudel ve Başbakan KP Sharma Oli'nin de bulunduğu politikacıların özel evleri ateşe verilmiş, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle çok sayıda bakan ve milletvekili darp edilmişti.

Geçtiğimiz hafta istifa eden Oli'nin yerine, 5 Mart'ta yapılması planlanan yeni parlamento seçimlerini düzenlemekle görevli geçici başbakan olarak eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki getirildi.