İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla düzenlenen 'Unite the Kingdom' (Krallığı Birleştirin) adlı göçmen karşıtı eyleme 110 bin ile 150 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi. Londra Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplanan binlerce eylemci, belirlenen güzergah dışına çıkarak karşıt eylem gerçekleştiren 'Stand Up To Racism' (Irkçılığa Karşı Durun) grubunun bulunduğu alana gitmeye çalıştı.

Çok sayıda polis yaralandı

Güzergahtan ayrılan protestocuların polis uyarılarını dikkate almaması üzerine çatışma yaşandığı kaydedildi. 'Irkçılığa Karşı Durun' grubunun alanına göstericilerin girişini önlemeye çalışan polislere çeşitli yabancı maddeler atıldığı, bazı polislerin ise tekme ve yumruklarla hedef alındığı ifade edildi. Olaylarda 4’ü ağır olmak üzere 26 polisin yaralandığı açıklandı. Polise saldırı ve düzeni bozmaktan suçlanan 25 protestocu gözaltına alındı.