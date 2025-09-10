Son Mühür- Nepal’de 4 Eylül’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, belirlenen süre içinde Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na kayıt başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Gençler parlamentoya yürüdü

Genç ağırlıklı göstericiler, sosyal medya yasaklarının yanı sıra yolsuzluk iddialarını da protesto etmek amacıyla parlamento binasına yürüyüş düzenledi. BBC ve Reuters, eylemleri “Z kuşağı protestoları” olarak nitelendirdi; Katmandu sokaklarında “Gen-Z” yazıları görüldü.

Polis müdahalesi ve ilk kayıplar

Polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve mühimmat kullanarak müdahale ettiği eylemlerde 19 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi yaralandı.

Hükümetten adımlar

Nepal hükümeti sosyal medya yasağını kaldıracağını açıklarken, İçişleri, Tarım ve Su Tedarik Bakanları görevlerinden istifa etti. Ancak protestolar devam etti; siyasi liderlerin ve bakanların evleri, Nepal Kongre Partisi merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin iki konutu saldırıya uğradı, bazıları ateşe verildi.

Bakanlar helikopterle tahliye edildi

Güvenlik güçleri bakanları helikopterle tahliye ederken, Başbakanlık ofisi şiddetli eylemler ve hükümete tepkiler sonrası Başbakan Oli’nin istifa ettiğini duyurdu.

Diğer bölgelerde protestolar ve güvenlik önlemleri

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetinde Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı’nda yaklaşık 1000 gösterici hükümete ait araçları ateşe verdi. Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun kaçması nedeniyle bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Televizyon binası ateşe verildi

Nepal Genelkurmay Başkanı Ashok Raj Sigdel’in diyalog çağrısı protestoları durdurmaya yetmedi. Göstericiler, son olarak hükümet yanlısı televizyon binasını ateşe verdi; içerideki çalışanlar camlardan atlayarak güvenli bölgeye ulaştı.