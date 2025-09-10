Son Mühür - Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayarak başka ülkelere de saldırı düzenlemeye hazırlandığını ileri sürdü. Nawrocki, bu değerlendirmesini Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Helsinki’de düzenlenen ortak basın toplantısında paylaştı.

Yeni yaptırımlar çağrısı

Toplantıda, ABD öncülüğündeki uluslararası çabalara rağmen Ukrayna’da süren savaşa karşı daha sert ve kapsamlı yaptırımların uygulanması gerektiği vurgulandı. Nawrocki, “Putin’in niyetlerine güvenmiyoruz. Bu nedenle silahlı kuvvetlerimizi, ortaklıklarımızı ve müttefik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Finlandiya ve Polonya’nın ortak tarihinin Rusya ve Putin’in davranışlarına dair kapsamlı bir bilgi birikimi sunduğunu belirterek, “Hem ben hem de başkan Putin’in iyi niyetine güvenmiyoruz. Rusya’nın başka ülkelere saldırmaya hazır olduğuna inanıyoruz” dedi.

Mevcut yaptırımların etkisi

Nawrocki, ek yaptırımların gerekliliğini savunurken mevcut önlemlerin Rus ekonomisine etkisini de vurguladı. “Avrupa ve ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları koordineli şekilde uyguluyor. Bu durum olumlu bir gelişme” diye ekledi.

Finlandiya’dan destek ve iş birliği

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise Avrupa Birliği’ni Rus petrol ve doğalgazı alımını durdurmaya ve dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmaya çağırdı. Stubb, ayrıca Finlandiya’nın Polonya ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini artırmayı planladığını ifade etti.