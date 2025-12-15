Son Mühür - Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, çalışanların başlattığı grev nedeniyle pazartesi günü ziyarete kapandı. Müze, bir süredir yaşanan krizlerle gündemde bulunuyor; grevin ise personel yetersizliği, uzun süredir ertelenen restorasyon çalışmaları ve Avrupa Birliği dışından gelen ziyaretçiler için planlanan bilet fiyatı artışına karşı düzenlendiği belirtildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre, son aylarda mücevher soygunu, su sızıntısı ve galeri güvenliği ile ilgili endişeler nedeniyle olağan dışı bir süreçten geçiyor. 19 Ekim’de gündüz saatlerinde gerçekleşen soygunda 88 milyon euro değerindeki Fransız kraliyet mücevherleri çalınmıştı. Kasım ayında ise müzenin Mısır bölümünde meydana gelen su sızıntısı 300 ila 400 arasında kitap, dergi ve belgenin zarar görmesine yol açtı.

Grev başladı

Louvre’daki üç sendika (CGT, Sud, CFDT), süresiz ve dönüşümlü greve gidildiğini duyurarak, personelin müzeyi çöküşten önceki son savunma hattı olarak gördüğünü belirtti. Sendikalar, müzedeki sorunların yıllardır süren personel kesintileri ve yetersiz kamu yatırımlarından kaynaklandığını ileri sürdü. Sendika temsilcileri, 2015’ten bu yana aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 200’den fazla kadronun kaldırıldığını ifade etti.

Ayrıca, Ocak ayından itibaren AB dışı ülkelerden gelen ziyaretçiler için bilet fiyatının 32 euroya yükseltilmesinin ayrımcı bir uygulama olduğu öne sürüldü. İngiliz basınına röportaj veren CGT yetkilisi Christian Galani, ziyaretçilerin “personel eksikliği ve kapalı salonlar nedeniyle tüm koleksiyona erişemediği, bakımsız bir müze için daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakılacağını” söyledi. Galani, bu uygulamanın “kültürün evrenselliği ilkesine aykırı” olduğunu vurguladı. Fransa Sayıştayı ise geçen ay yayımladığı raporda, müzedeki güvenlik iyileştirmelerinin “son derece yetersiz bir hızla” ilerlediğini kaydetmişti.