Son Mühür - Yıllardır devam eden iç savaş ve isyanların ardından 2024 yılında devrilen Beşar Esad’ın, Suriye’den ayrılarak ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni bir hayat kurduğu bildirildi. Esad’ın burada izole ve sessiz bir yaşam sürdüğü belirtildi.

Eski mesleğine başladı

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Esad ailesine yakın kaynaklar, Esad’ın Moskova’da yeniden eğitim almaya başladığını ve okul sıralarına geri döndüğünü belirtti. Esad’ın hem akademik çalışmalarına hem de kişisel gelişimine odaklandığı ifade edildi. Geçmişte oftalmoloji eğitimi alarak göz doktoru olan Beşar Esad’ın, Moskova’da yeniden bu alandaki derslere başladığı bildirildi. Kaynaklar, Esad’ın oftalmoloji çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Rusça dersleri de aldığını aktardı.

Esad'a yakın kaynaklar, "Şu an Rusça öğreniyor ve oftalmoloji çalışmaya devam etti. Bu onun için bir tutku ve açıkçası paraya ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Suriye'deki savaş başlamadan önce de Şam'da düzenli olarak oftalmoloji alanında çalışıyordu" dedi.

İzole bir yaşam sürüyor

Esad ailesinin, Moskova’nın lüks yerleşim bölgelerinden Rublyovka’daki bir sitede ikamet ettiği bildirildi. Burada, 2014 yılında Kiev’den ayrılan Ukrayna’nın eski lideri Viktor Yanukoviç gibi isimlerle temas halinde oldukları aktarıldı. Ailenin Moskova’daki ilk döneminde Esma Esad’ın lösemi tedavisine odaklandığı belirtilirken, 50 yaşındaki eski first lady’nin deneysel bir yöntemle sağlığına kavuştuğu iddia edildi. Rusya'ta kaçtı Beşar Esad’ın, çocuklarıyla birlikte 8 Aralık 2024’te Şam’dan ayrılarak Moskova’ya gittiği ve uzak akrabalarıyla birlikte yakın çalışma arkadaşlarını geride bıraktığı bildirildi.