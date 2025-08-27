Yves Bissouma, Premier Lig’in önemli oyuncularından biri olarak Tottenham Hotspur’da forma giyiyor. Fildişi Sahili doğumlu, Mali milli takımının yıldızlarından olan Bissouma, dinamik oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar ve saha dışı olaylar da sıkça gündeme geldi. 27 Ağustos 2025 itibarıyla, Bissouma’nın hayatı, kariyeri, sakatlık geçmişi ve oynadığı mevki merak ediliyor. İşte profesyonel futbolcunun biyografisi ve detaylı bilgiler.

Yves Bissouma’nın hayatı ve kökeni

Yves Bissouma, 30 Ağustos 1996’da Fildişi Sahili’nin Issia kentinde doğdu ve 27 Ağustos itibarıyla 29 yaşında. Genç yaşta futbol kariyerine başlamak için Mali’ye taşınan Bissouma, Abidjan’daki Majestic SC akademisinde eğitim aldı. 13 yaşında Mali’deki JMG Akademisi’ne katılarak burada beş yıl boyunca yeteneklerini geliştirdi. 18 yaşında AS Real Bamako’ya transfer oldu ve 2016’da Afrika Uluslar Şampiyonası’ndaki performansıyla Fransız kulüplerinin dikkatini çekti. Mali milli takımını tercih eden Bissouma, 40 maçta forma giydi ve 2016’da turnuvada gol attı.

Profesyonel kariyeri ve oynadığı mevki

Bissouma, ön libero (defansif orta saha) pozisyonunda görev yapan çok yönlü bir futbolcu. Gerektiğinde merkez orta saha olarak da oynayabilen oyuncu, fiziksel gücü, top kapma becerisi ve pas dağıtımıyla tanınıyor. 2016’da Lille OSC’ye transfer olarak Avrupa kariyerine başladı ve 55 maçta 4 gol attı. 2018’de Brighton & Hove Albion’a geçen Bissouma, burada 123 maçta 6 gol kaydetti. 2022’de 30 milyon sterlin karşılığında Tottenham Hotspur’a transfer oldu. 2024-25 sezonunda Tottenham formasıyla 44 maçta 2 gol attı ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Sakatlık geçmişi

Bissouma’nın kariyeri, birkaç önemli sakatlık nedeniyle sekteye uğradı. Toplamda 7 sakatlık yaşayan oyuncu, 2019-20 sezonunda 102 gün süren bir omuz sakatlığıyla 14 maç kaçırdı. 2023’te kırık bir ayak bileği nedeniyle 80 gün sahalardan uzak kaldı ve 14 maçta forma giyemedi. Son olarak, 10-20 Eylül 2024’te kasık sakatlığı nedeniyle kısa süreli bir ara verdi. 16 Ağustos 2025’te Burnley maçında yaşadığı sakatlık, onu UEFA Süper Kupa maçından alıkoydu; ancak sakatlığın detayları açıklanmadı ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Ayrıca, 2022’de Brighton’da 10 sarı kart nedeniyle iki maçlık bir süspansiyon yaşadı.

Saha dışı olaylar ve güncel durum

Bissouma, saha dışında da dikkat çeken olaylarla gündeme geldi. 2019 ve 2021’de hız ihlalleri nedeniyle Birleşik Krallık’ta araç kullanmaktan men edildi. 2021’de cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı, ancak 2022’de suçlamalardan aklandı. Haziran 2024’te Fransa’da bir otel önünde soyuldu. 27 Ağustos 2025 itibarıyla Tottenham’da forma giymeye devam eden Bissouma, 25 milyon euro piyasa değeriyle kariyerinin zirvesinde. Ancak son sakatlığı, takımdaki yerini etkileyerek transfer spekülasyonlarını artırdı.