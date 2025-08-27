Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Wilfried Singo, son dönemde futbolseverlerin dikkatini çeken bir isim oldu. Fildişi Sahilli oyuncunun, Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco’daki performansı ve çok yönlü oyun stili, sarı-kırmızılıların radarına girmesini sağladı. 27 Ağustos itibarıyla transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtilirken, Singo’nun olası transferi Türk futbol tarihinde bir rekoru da beraberinde getirebilir. Peki, Wilfried Singo kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor? İşte genç futbolcunun hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Wilfried Singo’nun hayatı ve kökeni

Wilfried Stephane Singo, 25 Aralık 2000 tarihinde Fildişi Sahili’nin Grand-Bereby bölgesinde doğdu. 27 Ağustos itibarıyla 24 yaşında olan Singo, futbola Fildişi Sahili’nin yerel takımlarından AS Denguélé’de başladı. 1.90 metre boyundaki atletik yapısıyla dikkat çeken oyuncu, hem fiziksel gücü hem de hızıyla genç yaşta Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Fildişi Sahili milli takımında da forma giyen Singo, sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü bir defans oyuncusu.

Profesyonel kariyeri

Singo, profesyonel kariyerine 2019 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Torino’nun altyapısında adım attı. 2020-2023 sezonları arasında Torino’nun A takımında düzenli forma şansı bulan oyuncu, 104 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 17 Ağustos 2023’te 9,1 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 takımlarından AS Monaco’ya transfer oldu. Monaco’da 60 maçta 4 gol ve 4 asist kaydeden Singo, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız maçında gol ve asist yaparak dikkat çekti.

Galatasaray ile transfer görüşmeleri

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Wilfried Singo’yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, hem stoper hem de sağ bek oynayabilen Singo için Monaco ile bonservis pazarlıklarına başladı. Transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülü de değerlendiriliyor. Anlaşmanın 30 milyon euro sabit bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içerdiği belirtiliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Singo Türk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu unvanını alacak. Oyuncunun yıllık 5 milyon euro maaş beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında.

Singo’nun oyun tarzı ve geleceği

Wilfried Singo, fiziksel gücü, sürati ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla tanınıyor. Monaco’da ağırlıklı olarak stoper oynasa da, Torino döneminde sağ bek olarak görev yaptı ve Fildişi Sahili milli takımında bu pozisyonda forma giyiyor. Atletizmi ve oyun bilgisi sayesinde ön libero pozisyonunda da kullanılabilecek kapasiteye sahip. Galatasaray’a transfer olması durumunda, takımın Şampiyonlar Ligi hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 25 milyon euro olan Singo’nun, sarı-kırmızılılarla anlaşması halinde Avrupa’da adından daha sık söz ettireceği öngörülüyor.