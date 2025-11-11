TOKİ konutlarının kiraya verilmesine dair herhangi bir yasak bulunmuyor. Ancak bu hak başka bir kişiye devredilemiyor. CNN Türk’ün haberine göre, TOKİ konutu size tahsis edildiğinde, belirlenen şartları yerine getirmeniz halinde evi kiraya verebilirsiniz; fakat TOKİ hakkınızı başkasına devredemezsiniz.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. Buna göre, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek ilçeler de netleşti. En yoğun konut planlaması yapılan şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konutlar hayata geçirilecek. İstanbul’da 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarındaki belirlenen bölgelerde inşa edilecek. Ankara’da ise 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere toplam 21 ilçede yapılacak.

500 Bin Konut projesi İzmir'de nerede yapılacak?