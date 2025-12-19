İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir mali soruşturma, devlet hazinesini hedef alan devasa bir yolsuzluk ağını gün yüzüne çıkardı.

2020-2021 yıllarını kapsayan incelemeler sonucunda, mali müşavirlerin başrol oynadığı bir suç organizasyonunun, hiçbir reel ticari faaliyete dayanmayan paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyar liraya yakın sahte fatura trafiği yönettiği saptandı. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan adli makamlar, kamu maliyesini ağır zarara uğratan bu sisteme dahil olan onlarca kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Hayali ticaret üzerinden milyarlık vurgun

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre şüpheliler, kurdukları karmaşık şirket yapılanmaları aracılığıyla 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenleyerek gerçekte var olmayan bir ticaret hacmi oluşturdu. Komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri vasıtasıyla sağlanan bu belgelerin, ilgili firmaların yasal defterlerine işlendiği ve kurumlar vergisi beyanlarında usulsüz şekilde gider gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle devletin vergi kaybına uğratılmasının yanı sıra, yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL tutarında haksız KDV iadesi alınarak kamu kaynaklarının doğrudan istismar edildiği somut verilerle ortaya konuldu.

Kara para aklama döngüsü deşifre edildi

Yürütülen titiz incelemeler, suç örgütünün sadece vergi kaçırmakla kalmayıp, elde edilen gayrimeşru kazançları aklamak için sofistike bir sistem kurduğunu da gösterdi. Kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden yürütülen ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı tespit edildi. Bu mekanizma sayesinde suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilerek yasal bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı, operasyonel süreçlerin ise tamamen meşruiyet kılıfı altında gizlendiği anlaşıldı.

Finans dünyasından tanınmış isimlere gözaltı kararı

Yargıya taşınan örgütsel faaliyetler kapsamında aralarında kritik görevlerde bulunan profesyonellerin de olduğu geniş bir şüpheli listesi oluşturuldu. İstanbul merkezli operasyonda; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin yanı sıra kamu zararına doğrudan sebebiyet veren Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi hedef alındı. Toplamda 43 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararıyla birlikte, yolsuzluk zincirinin tüm halkalarının deşifre edilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi bekleniyor.