Son Mühür - Basın İlan Kurumu’nun üst yönetimi ve bölge müdürleri, 2025-2026 faaliyet dönemi değerlendirme toplantısı için Ankara’da toplandı. Toplantıya Genel Müdür Abdulkadir Çay, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, genel müdürlük birim müdürleri ve bölge müdürleri katıldı. İlk oturumda, kurumun son bir yıllık faaliyetleri ele alınırken, geleceğe yönelik beklentiler ve projeler değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Çay, Basın İlan Kurumu’nun sektörel ilişkilerinde yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda rehberlik eden, destekleyen ve geliştiren bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı.

Çay, yereldeki taleplerin çözülmesinde Bölge Müdürlüklerinin çalışmalarının önemine değinerek, “Sizlerin sahada yaptığı çalışmalar bizlere fikir sunması açısından çok önemli; sizler sahadaki gözümüz ve gücümüzsünüz” ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu’nun iletişim alanında faaliyet göstermesi nedeniyle paydaşlarla kurduğu iletişimin giderek önem kazandığını belirten Çay, şunları ifade etti:

“Kurum olarak yerelden, ulusala basınımızla ve temsilcileriyle, cemiyetlerle ve basında çalışan profesyonellerle kendimizi göz hizasında tutmalıyız. Erişilebilir olmalıyız, ulaşılabilir olmalıyız. Bölge Müdürlüklerimizin basınımızla iyi bir iletişim içerisinde olduğunu geri bildirimlerde görebiliyoruz. Bu sağlıklı iletişimi daha da ileri taşıyarak devam ettirmeliyiz”

''İşimiz sadece ilan ve reklam yayımlatmakla sınırlı değil''

“İşimiz sadece ilan ve reklam yayımlatmakla sınırlı değil, basın gibi devasa bir camianın ayakta kalmasını sağlayan adımları atan önemli bir Kurumuz. Görüşmelerimizde bunun daha iyi anlaşılması için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz”

''Güçlü bir kurumsal duruşa ihtiyaç var''

“Kurumsal gücümüz yalnızca kuralları doğru uygulamamızla değil, sektörün gelişimine ne ölçüde katkı sunduğumuzla da ölçülüyor. Basının gelişimi yalnızca yayıncıların omuzlarına bırakılabilecek bir alan değildir. Bu ekosistemin sağlıklı işlemesi için yön gösteren ve destekleyen güçlü bir kurumsal duruşa ihtiyaç vardır”

'Çözüm odaklı yaklaşım' vurgusu

Konuşmasına devam eden Çay, denetim faaliyetlerinin rehberlik ve yol gösterici bir anlayışla yürütülmesinin sektöre değer kattığını belirtti. Çözüm odaklı bir yaklaşımın hem yayıncıların mevzuata uyumunu kolaylaştıracağını hem de basın ekosisteminin dinamizmini koruyacağını vurguladı. Basının sürdürülebilirliğinin yalnızca ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğine dikkat çeken Çay, insan kaynağının sektörün geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, üniversiteler ve diğer paydaşlarla güçlü, planlı ve sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yerel basında kaliteyi artırmaya yönelik projeler

Toplantıda konuşan Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, kurum olarak yeni dönemde süreli yayınları ekonomik açıdan destekleyecek yeni gelir kalemleri üzerinde çalışacaklarını, yerel basında kaliteyi artırmaya yönelik projeler yürüteceklerini, basın çalışanları için eğitimler düzenleyeceklerini ve dijital dönüşümle ilgili teşvikleri önceliklendireceklerini ifade etti. Toplantıda ayrıca bölge müdürlerinin sahaya ilişkin talep ve değerlendirmeleri alınırken, Genel Müdürlük birim müdürleri yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.