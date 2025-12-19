Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Saran’ın evinde de ekipler tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Saran'da soruşturmaya girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a da uzandı. Bu kapsamda Saran ifadeye çağrılırken, evinde de ekipler tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Neler yaşanmıştı?

Soruşturma kapsamında, çarşamba günü sabah saatlerinde Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu, Mart 2009’daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu’nun kuzeni konumunda bulunuyor. Hayyam Garipoğlu, yeğeni Cem Garipoğlu’nun babası Nida Garipoğlu’nun beraat ettiği davada “suçluyu kayırmak” suçundan tutuklanmış ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu ana kadar, eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.