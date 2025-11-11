Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’e gerçekleşen ziyaretçi sayılarının artarak devam ettiğini açıkladı.

2024 ve 2025’te milyonlar Ata’nın huzurunda

Bakanlık verilerine göre, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86’ncı yılında, 10 Kasım 2024’te Anıtkabir’i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti.

Bu yıl ise 87’inci yılında, 10 Kasım 2025’te ziyaretçi sayısı yeni bir rekorla 1 milyon 219 bin 148 kişiye ulaştı.

Ziyaretçi sayısı tarihe geçti

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı paylaşımında, 10 Kasım ziyaretçilerinin resmi kayıtlarda şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Ziyaretlerin sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar sürdüğü, gençlerin ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği aktarıldı.

"Rahmet, minnet ve saygıyla...”

Bakanlık, açıklamasında Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıldığını vurguladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”