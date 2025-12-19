Son Mühür - Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nda test verdi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alındı

Dün gece bir yılbaşı yemeğinde bulunan ve yemek sonrasında komşusu Eser Küçükerol’un evine ziyarete giden oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu sırada gözaltına alındı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüboğlu, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Test verdikten sonra serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu’nda test verdikten sonra serbest bırakıldı.

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından ünlülere yönelik üçüncü operasyon gerçekleştirildi. Cuma sabahı düzenlenen operasyonda Ezgi Eyüboğlu dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçlamasıyla Saadet Ezgi Eyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlamasıyla ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.