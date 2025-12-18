Son Mühür - AK Partili Bilal Kırkpınar’ın İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy mahallesinde kümes ruhsatlı alana villa inşa ettiği iddiasıyla dava sürerken, olayı ortaya çıkaran Yeni Türkiye Gazetesi Kemalpaşa Temsilcisi Ali Aydın, Kırkpınar hakkında yeni bir şikayet dilekçesi daha verdi!

AK Parti teşkilatının farklı kademelerinde görev alan Bilal Kırkpınar’ın İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesinde yaptığı inşaat ile ilgili açılan dava kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, konu hakkında ilk şikayette bulunan Yeni Türkiye Gazetesi Kemalpaşa Temsilcisi Ali Aydın, Bilal Kırkpınar hakkında Kemalpaşa Belediyesine yeni bir şikayette bulundu. Mahkemede Kırkpınar’ın avukatlarının, “Müvekkilim müteahhitlik işine giremez” şeklinde savunma yaptıklarını ancak Kemalpaşa Belediyesi memurlarının bir önceki dönem Kırkpınar’dan bir belge almadan kendisini müteahhit olarak kabul ettiklerini savundu.

Belediye memurları ‘evrakta sahtecilik’ suçu işledi iddiası

Verdiği şikayet dilekçesinin detayları hakkında Son Mühür’e konuşan Aydın, Resmi müteahhit Arzu adında bir kişi görünüyor. Bilal Kırkpınar da ‘Ben müteahhitim’ diyerek belediyedeki işlemlerini yaptırıyor. Ancak Kırkpınar’ın avukatı da ‘Benim müvekkilim müteahhit’ değil diyor. Belediyedeki memurlar nasıl belgesi olmadan Kırkpınar’ı müteahhit olarak kabul edebiliyor. Belediyedeki memurlar suç işliyor. Onun müteahhitliğini niye kabul ediyorlar” dedi. Belediyedeki memurların Kırkpınar’ı müteahhit olarak kabul ederek, ‘evrakta sahtecilik’ suçunu işlediğini öne süren Aydın, bu konuda bir önceki belediye başkanının da sorumluluğu olduğunu söyledi.

40 sayfalık bilirkişi raporu

Aydın ilk İhbarında, "İzmir Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi 148 Ada, 119 parsel üzerindeki tavuk çiftliğinin güçlendirme ruhsatı alarak konut inşa edilmiştir. Yapılan İmara aykırıdır” ifadelerine yer verilmişti. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Batı Karadeniz Bölgesi İl Koordinatörü Bilal Kırkpınar hakkında süren dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan 40 sayfalık Bilirkişi Heyeti Raporu sunuldu. Bilirkişi 21 mart 2025 tarihinde inşaatların yapıldığı Örnekköy Mahallesinde bir keşif gerçekleştirildi. Öte yandan heyet dosyadaki dökümanları da inceledi. Mahkemeye sunulan 40 sayfanın üzerindeki Bilirkişi Raporunda dava konusu taşınmazların, geniş çevre uydu görüntülerine de yer verilmişti.