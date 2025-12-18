İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Gain Medya’ya yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın, “yasa dışı bahis” ve “dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan ve sunucu Okan Karacan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli için tutuklama, Karacan için adli kontrol talebi

Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Sunucu Okan Karacan’ın ise adli kontrol uygulanması istemiyle hakimliğe çıkarıldığı öğrenildi.

TMSF’den dikkat çeken kayyım kararı

Soruşturma kapsamında yalnızca bireylere yönelik adli işlemlerle sınırlı kalınmadı. Aralarında Gain Medya AŞ’nin de bulunduğu toplam 7 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı bildirildi.

Adli sürecin seyri merakla bekleniyor

Sulh Ceza Hakimliği’nin vereceği kararların, soruşturmanın yönü açısından belirleyici olacağı ifade edilirken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.