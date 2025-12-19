Son Mühür - Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun, suç gelirleri ve uyuşturucu ticaretini finanse etme şüphesiyle tüm mal varlığına el konuldu.

Evinde arama yapıldı

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla Kasım Garipoğlu’nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu. Sabah gazetesinin haberine göre, Garipoğlu’nun evinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda ruhsatlı ve kuru sıkı tabanca, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, sahte dolarlar ve yüklü miktarda nakit ele geçirildiği bildirildi. Soruşturmanın kapsamının genişletilerek devam ettiği ifade edildi.

Neler yaşandı?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı soruşturma kapsamında, Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.