Son Mühür - Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkmasına rağmen yurt dışında bulunan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, açıklama yaptı. Şahin, "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum" ifadelerini kullandı. İşlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüp açıklama yapmayı planladığını da ekledi.

Şevval Şahin, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" Neler yaşandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde ünlü isimlere yönelik bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyon başlattı. Operasyon sırasında gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız’dan saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli için ise yakalama kararı çıkarıldı.