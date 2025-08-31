Eski Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köyü sular altında bırakan Yusufeli Barajı’nda profesyonel yüzücü Serhat İnce, dalış yaparak çocukluk anılarını yad ediyor. İnce, sulara gömülen evlerin odalarına girip çıkarken, “Bir zamanlar komşuların çay içmeye geldiği yerlerde şimdi balkondan cama, çatıdan odalara yüzerek geçiyorum” dedi.

Türkiye’nin en yüksek barajında dalış

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi sürüyor. Barajın yapımıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki köyler yeni yerleşim alanlarına taşınırken, eski yerleşimler tamamen sular altında kaldı.

Dipte kalan evlerde odadan odaya yüzüyor

Baraj suyunun zaman zaman çekilmesiyle eski köylerin kalıntıları gün yüzüne çıkıyor. Profesyonel yüzücü Serhat İnce, dalış yaptığı bölgelerde evlerin odalarına girerek kulaç atıyor. Minaresi kısmen görünen caminin üzerinden de dalış yapan İnce, “Suda bir evin balkonundan diğerinin camına, çatısından odalara dalarak anılarımı hatırlıyorum” diye konuştu.

“Çok duygusal anlar yaşıyoruz”

İnce, yaptığı dalışların kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, “2022’de su tutmaya başlayan ve bugün enerji üreten Yusufeli Barajı, ilçemizle birlikte köylerimizi de sular altında bırakmıştı. Bugün Çeltikdüzü köyündeyiz, arkamda batık minare var. Burada bir yandan yüzmenin keyfini yaşarken, bir yandan da çok duygusal anlar yaşıyoruz. İyi bir yüzücü olmama rağmen burada yüzmeyi kimseye tavsiye etmem” dedi.

“Eski hayat bir daha olmayacak”

İstanbul’dan köyüne gelen İsmail Bayraktar ise sular altında kalan evlerini hüzünle izlediklerini belirterek, “Zaman zaman eski köyümüze gelip anılarımızı tazeliyoruz. Evimiz, yolumuz, köyümüz tamamen sular altında kaldı. Burada eski hayat hiçbir şekilde olmayacak” ifadelerini kullandı.